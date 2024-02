MONTRÉAL, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Après avoir connu un succès remarquable au Québec dans les cinq dernières années, Fizz, la marque canadienne de services sans fil précurseure et entièrement numérique, effectue sa première incursion dans le sud de l'Ontario avec un lancement bêta dans plus de 30 villes à travers la région.

Fidèle à l'ADN créatif de Fizz avec un penchant pour la mise à l'essai et l'innovation, ce lancement bêta est le premier pas sur la voie de l'expansion progressive de la marque sans fil vers d'autres marchés canadiens. Les bêta-testeurs en feront la première expérience et aideront Fizz à peaufiner ses produits et ses services. En contrepartie, ils pourront bénéficier de tarifs fortement réduits. Tous les détails de l'offre bêta de Fizz sont accessibles à l'adresse fizz.ca (sélectionnez « Ontario » dans le menu déroulant en haut de l'écran).

« Nous sommes ravis que plus de gens puissent faire l'expérience de Fizz, un fournisseur de services sans fil complètement différent qui fait des pieds et des mains pour gâter les membres de sa communauté très soudée en leur offrant des avantages qui changent la donne », dit Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, la société mère de Fizz. « Lorsqu'il s'agit de services sans fil, nous sommes fermement convaincus que les Canadiens méritent une concurrence accrue, de meilleurs produits et des prix plus bas. C'est exactement ce que vous trouverez chez Fizz. »

Le simple fait de choisir Fizz comme fournisseur de services sans fil se traduit par des récompenses fréquentes et d'agréables surprises, en plus d'un grand nombre de fonctionnalités uniques, comme des forfaits entièrement personnalisables, le transfert automatique de données et la possibilité de faire partie d'une communauté au sein de laquelle les membres s'offrent en cadeau des données mobiles. De plus, les membres peuvent conserver leurs forfaits et leurs tarifs aussi longtemps qu'ils le souhaitent - sans négociations ni dates de fin. Les forfaits et les prix offerts sur le site Fizz.ca sont à la portée de tous les membres, nouveaux ou existants. Sans chichi. À juste prix.

À propos de Fizz

Fizz est dans une classe à part en tant que fournisseur de services sans fil et permet à ses membres de modifier leurs forfaits grâce à une expérience entièrement en ligne. Dites bonjour à la simplicité et à de justes prix. Dites adieu aux mauvaises surprises et aux frais cachés. Fizz connaît un véritable essor depuis son lancement au Québec en 2018 aux côtés de Vidéotron, le fournisseur de services sans fil traditionnel de Québecor, sa société mère, et fait actuellement son chemin en Colombie-Britannique et en Alberta. Pour en savoir plus, visitez le site fizz.ca.

Des essais de Fizz sont offerts aux journalistes sous certaines conditions. Veuillez nous écrire pour obtenir plus de détails à cet égard.

SOURCE Fizz

Renseignements: [email protected]