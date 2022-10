La marque Cheetos® dévoile fièrement une statue évoquant le Cheetle, nom officiel donné à cette poudre orange et fromagée représentative de la marque

C'est à Cheadle, en Alberta, que la marque espiègle rend cet impressionnant hommage aux doigts couverts de la poudre fromagée tant aimée des Canadiens.

MISSISSAUGA, ON , le 4 oct. 2022 /CNW/ - Les amateurs de Cheetos sont parmi les grignoteurs les plus passionnés et ils savent qu'on ne peut profiter de la collation populaire sans avoir sur le bout des doigts un peu (d'accord, beaucoup!) de poudre orange. C'est pourquoi aujourd'hui, la marque Cheetos® dévoile fièrement une statue évoquant le Cheetle à Cheadle, en Alberta. Il s'agit d'une célébration monumentale de l'emblématique poudre orange, le Cheetle, dans une ville dont le nom est très semblable!

La statue de la « main Cheetle » (Groupe CNW/PepsiCo Foods Canada)

Vous avez bien compris, Canadiens : il existe un terme officiel - et maintenant une statue - pour désigner le résidu de poudre orange qui reste sur vos doigts après que vous ayez mangé vos grignotines Cheetos préférées, que ce soit les Soufflés, les Croquants ou le nouveau maïs soufflé Cheetos. En fait, selon le dictionnaire , Cheetle est le nom de marque du résidu poudreux qui se trouve sur le bout des doigts lorsqu'on mange une savoureuse collation au fromage Cheetos. Faut que ça se sache… 😉

« Les fans de Cheetos ont toujours su que la savoureuse poudre fromagée qui reste sur le bout des doigts fait incontestablement partie de la délicieuse expérience Cheetos, mais cette poudre a désormais un nom officiel : le Cheetle, a déclaré Lisa Allie, directrice principale du marketing, PepsiCo Canada Aliments. Nous sommes ravis de pouvoir célébrer le Cheetle et les doigts couverts de cette poudre orange et fromagée des Canadiens à si grande échelle et dans un clin d'œil si emblématique et espiègle. »

Depuis des années, de grands monuments insolites surgissent dans le monde entier, et voilà que Cheetos fait sa marque orange à Cheadle, en Alberta. La marque Cheetos, dont la personnalité est synonyme de jeu et d'espièglerie, cherchait l'endroit parfait où installer sa statue jusqu'à ce qu'elle tombe sur une petite ville de l'Alberta dont le nom était étrangement similaire au nom de son produit : Cheadle. (Qu'est-ce qui pourrait être plus parfait?) Atteignant cinq mètres de hauteur, la statue de la « main Cheetle », dont les doigts enduits de Cheetle tiennent fièrement une grignotine Cheetos Soufflés, est audacieusement installée en plein centre de Cheadle.

« Cheadle est fière d'accueillir la statue de la main Cheetle. À quel autre endroit la marque Cheetos aurait-elle pu honorer l'emblématique Cheetle, si ce n'est ici?, a déclaré James Gosteli, président du Cheadle Community Club. Bien que nos résidents seront les premiers à pouvoir admirer ce monument unique, nous sommes enthousiastes à l'idée que le reste du Canada vienne le voir! »

Les Canadiens ont jusqu'au 4 novembre pour aller admirer la statue de la « main Cheetle » en se rendant au 400 Railway Ave, à Cheadle, en Alberta, où ils pourront démontrer leur amour du Cheetle et des collations Cheetos en personne. Si vous passez par là, n'oubliez pas de partager vos photos de vous et de la statue sur les réseaux sociaux, en identifiant @cheetoscanada et en utilisant les mots-clics #CheetleàCheadle et #CestTellementCheetos.

À propos de Cheetos®

Cheetos® est l'une des marques canadiennes de collations les plus populaires parmi les produits de Frito-Lay Canada. Étant l'une des marques vedettes de PepsiCo Canada, où que vous trouviez la marque Cheetos® et Chester Cheetah®, attendez-vous à trouver un peu de Cheetle sur le bout des doigts. Pour en savoir plus sur la marque, visitez le site Web de l'entreprise au http://www.cheetos.ca et Twitter à http://www.twitter.com/cheetoscanada .

À propos de PepsiCo Canada Aliments

PepsiCo Canada Aliments regroupe Frito-Lay Canada et Quaker Canada. L'entreprise emploie plus de 6 000 Canadiens et compte sept usines de fabrication, ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution répartis d'un océan à l'autre. Frito-Lay Canada, le plus grand fabricant de grignotines au Canada, est propriétaire des marques Lay's®, Doritos®, Tostitos®, Ruffles®, Smartfood® et Cheetos®. La gamme Quaker inclut une vaste gamme de céréales nourrissantes, de gruaux, de barres et collations de riz et de maïs, ainsi que des marques connues telles que Life®, Quaker Chewy®, Croque Nature® et Crispy Minis®. Pour plus d'information, visitez le www.pepsico.ca .

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. PepsiCo a généré des revenus nets de plus de 79 milliards de dollars en 2021 grâce à sa gamme d'aliments et de boissons complémentaires regroupant les marques Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. La gamme de produits de PepsiCo comprend un large éventail d'aliments et de boissons aimés des gens, dont de nombreuses marques emblématiques qui génèrent plus d'un milliard de dollars chacune, selon les ventes au détail annuelles estimées.

Nos activités commerciales sont guidées par notre vision, qui consiste à être le chef de file mondial en matière de boissons et d'aliments prêts à consommer, et de réussir par la mise en œuvre de PepsiCo Positive (pep+), notre approche gagnante. Cette approche est une transformation de bout en bout qui place le développement durable et le capital humain au cœur de nos stratégies pour créer de la valeur et générer de la croissance en respectant les limites planétaires et en suscitant l'adoption de changements positifs pour la planète et pour les gens. Pour plus d'information, visitez le www.pepsico.com.

