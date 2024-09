Le prolongement du partenariat survient à la suite du succès de Frito-Lay en tant que supporter régional pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et en tant que supporter du tournoi de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™

Épaulée par un portefeuille emblématique de marques de produits alimentaires qui comprend Doritos, Cheetos, Tostitos, Ruffles, et plus encore, Lay's fait passer sa commandite à un niveau supérieur d'envergure mondiale dans une célébration de la passion des gens pour le soccer

L'accord comprendra deux étapes historiques pour la FIFA : en prévision de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ et de la toute première Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Amérique du Sud en 2027

MISSISSAUGA,ON, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Lay's, une marque rassembleuse depuis des générations, renforce son engagement à célébrer la passion pour le soccer en devenant un commanditaire officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™. Il s'agit d'un prolongement mondial du rôle de supporter régional de Frito-Lay durant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et comme supporter du tournoi de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™.

LAY’S EST NOMMÉE COMMANDITAIRE OFFICIEL DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2026™ ET DE LA COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA 2027™ (Groupe CNW/PepsiCo Foods Canada)

Ce nouveau partenariat intéressant réunit deux géants - la marque de croustilles la plus populaire au monde et les événements sportifs uniques les plus importants et les plus populaires au monde pour les hommes et les femmes - afin de répandre la joie associée à ce beau sport chez des millions d'amateurs et amatrices du monde entier.

En tant que commanditaire officiel, Lay's, épaulée par un portefeuille emblématique de marques de produits alimentaires, dont Doritos, Cheetos, Tostitos, Ruffles, Cracker Jack, PopCorners et Quaker, rapprochera les amateurs et amatrices du soccer comme jamais auparavant avec des expériences exclusives, de la marchandise, des promotions auprès des consommateurs et consommatrices, et plus encore.

Voici la déclaration de Gianni Infantino, président de la FIFA, lors de l'annonce du partenariat : « Nous sommes très heureux de prolonger ce partenariat avec Lay's et de renforcer notre collaboration à l'aube d'une période historique pour la FIFA et l'ensemble de la communauté du soccer. À la suite de son implication lors des dernières éditions de la Coupe du Monde de la FIFA et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, nous sommes fiers que Lay's partage notre confiance, notre vision et nos idées pour le développement du soccer mondial et se retrouve à nos côtés dans ce voyage vers l'avenir. Ensemble, nous créerons des expériences spéciales pour les amateurs et amatrices du monde entier. »

« Très populaire à l'échelle mondiale, le soccer est une force positive qui inspire les communautés du monde entier à se rassembler pour célébrer le sport qu'elles aiment, affirme Jess Spaulding, responsable du marketing, Frito Lay Canada. L'objectif de nos marques emblématiques est de mettre les fans en relation avec ce qui compte le plus grâce au partage d'expériences réjouissantes, et ce partenariat novateur avec la FIFA nous permet de combiner le plaisir de nos marques à ce qui sera une expérience hors de l'ordinaire pour les adeptes de soccer canadiens. »

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera la première édition à laquelle participeront 48 équipes. Elle sera disputée dans trois pays, le Canada, le Mexique et les États-Unis, tandis que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ aura lieu en Amérique du Sud pour la première fois en 2027. Ces deux tournois sont sur le point de marquer l'histoire, et Lay's prend part à l'engouement en récompensant les adeptes de soccer de façon nouvelle et inattendue. La marque innovera lors des deux tournois en reconnaissant et en récompensant le ou la « fan du match » à chaque match, en mettant en lumière les personnes dans les gradins dont la passion et l'énergie donnent vie à ce beau sport et en offrant des expériences uniques.

En outre, Lay's et l'ensemble des marques de produits alimentaires du portefeuille mobiliseront les amateurs et amatrices à l'échelle mondiale grâce à des promotions en magasin et en ligne jusqu'à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™. Les marques seront également bien en vue sur le terrain à chaque match grâce à une exposition sur le tableau d'affichage à DEL du stade et à des toiles de fond lors des conférences de presse. Au-delà des stades, Lay's et son portefeuille emblématique de marques de produits alimentaires offriront des expériences immersives aux consommateurs et consommatrices dans les zones officielles réservées aux fans de la FIFA dans les villes hôtes.

« Ce partenariat historique de la FIFA marque une étape importante pour Frito-Lay, car il unit Lay's, la marque de croustilles la plus populaire au monde, ainsi que nos autres marques emblématiques, au plus grand événement sportif au monde, a déclaré Rachel Ferdinando, présidente de Frito-Lay et Quaker au Canada. Le soccer est à la fois un sport et un mode de vie, et le fait de pouvoir tisser des liens avec les fans pendant ces moments extraordinaires renforce notre relation avec les Canadiens et Canadiennes, particulièrement au moment où la Coupe du Monde de la FIFA débarque à Toronto et à Vancouver en 2026. »

« Le terrain de soccer offre une place à tous et toutes, ce qui témoigne de la philosophie du Canada en tant que pays hôte, et fait de Frito-Lay le partenaire idéal pour nous aider à rapprocher les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre, alors que nous nous préparons à accueillir le monde en 2026, a déclaré Peter Montopoli, responsable du tournoi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 au Canada. Avec nos partenaires, nous créerons des expériences mémorables sur le terrain et ailleurs au cours des deux prochaines années. Nous nous réjouissons à l'idée de présenter du soccer de haut niveau au Canada et dans le monde entier. »

En plus de son héritage bien établi auprès de la FIFA, Lay's a également mené d'importantes initiatives visant à définir la culture du soccer. On pense notamment à la campagne « Faites pour les grands moments », une lettre d'amour au Canada et à sa relation unique avec ce sport magnifique. La campagne a débuté avec un épisode « Taste of Soccer », mettant en vedette l'acteur et amateur de soccer John Boyega, et montrant que, peu importe à quelle équipe vous êtes fidèle, « Taste Of Soccer » est un cri de ralliement pour la nation, et la nouvelle génération d'adeptes de soccer, afin de célébrer chaque moment qui rend le jeu si spécial.

La marque maintient également son engagement envers le soccer dans les collectivités, exploitant le pouvoir du jeu pour créer un impact positif et mener des initiatives ciblées, y compris le programme Lay's RePlay. Ce programme apporte du bonheur aux collectivités canadiennes en créant des terrains de soccer durables, en partie composés de sacs de croustilles réutilisés, en association avec différents programmes éducatifs.

SOURCE Frito Lay Canada

Shania Simon, [email protected]