Après vingt ans d'absence, les Munchies reviennent pour rappeler aux Canadiennes et aux Canadiens nostalgiques une époque plus simple.

MISSISSAUGA, ON, le 9 sept. 2024 /CNW/ - Les emblématiques Munchies sont de retour! La marque canadienne souligne l'occasion avec le retour des Munchies rouge, jaune et orange que l'on reconnaîtra du premier regard. Le trio bien-aimé est de retour pour faire revivre le passé, mais avec une toute nouvelle touche : des saveurs et des formats inédits pour le plus grand plaisir de tout le monde. Pour marquer leur retour, les Munchies ont fait leur première apparition au canot rouge, œuvre emblématique de Toronto!

Les emblématiques Munchies font leur retour magique au pays après une absence de 20 ans Post this Les emblématiques Munchies font leur retour magique au pays après une absence de 20 ans. (Groupe CNW/PepsiCo Foods Canada) Les emblématiques Munchies font leur retour magique au pays après une absence de 20 ans. (Groupe CNW/PepsiCo Foods Canada)

Tout au long des années 1980 et 1990, les consommateurs et consommatrices d'un océan à l'autre se sont régalés des croustilles Hostess, dont le sac arborait les Munchies. Le lancement des croustilles Munchies en 2024 a pour but de tisser des liens entre les générations, en rappelant les souvenirs heureux du bon vieux temps.

« La nostalgie s'enracine dans des émotions et des souvenirs profonds. Lorsque nous avons décidé de ramener les Munchies, nous savions qu'il y avait quelque chose de fondamentalement spécial dans cette marque et qu'elle trouverait un écho auprès des adeptes de la première heure, mais aussi des nouveaux », a affirmé Jess Spaulding, cheffe du marketing, PepsiCo Canada Aliments. « Nous avons hâte de voir comment les Canadiennes et les Canadiens vont réagir au retour des Munchies, qui vous apparaître dans des emplacements inattendus, partout au pays. »

Aujourd'hui, le portefeuille Munchies propose six saveurs permanentes, dont deux font un clin d'œil aux versions originales de Hostess : Ketchup acidulé et BBQ traditionnel, toutes deux de retour sous forme de croustilles croquantes et épaisses. La saveur Ketchup acidulé a un goût sucré et acidulé de tomate comme le fameux condiment, tandis que BBQ traditionnel propose un mélange acidulé de tomates sucrées et de paprika fumé légèrement piquant, rappelant le bon vieux temps des barbecues.

La gamme comprend également quatre nouvelles saveurs bien connues de nos papilles et diverses formes amusantes de grignotines :

Chips tortilla Stampede de chili et fromage : Des chips tortilla épaisses et croustillantes, de grande taille et de forme ronde, à base de maïs jaune, aux saveurs amusantes. Stampede de chili et fromage offre un mélange d'épices douces d'inspiration tex-mex accompagné d'un goût riche de fromage crémeux. Cette grignotine réconfortante vous rappellera un repas cuisiné à la maison.

Chips tortilla Crème sure et oignon suprêmes : Des chips tortilla épaisses et croustillantes, de grande taille et de forme ronde, à base de maïs jaune, aux saveurs amusantes. Crème sure et oignon suprêmes marie le goût acidulé de la crème sure à la saveur sucrée et salée de l'oignon. Cette grignotine ravivera instantanément vos souvenirs des collations de fin d'après-midi.

Maïs soufflé Cheddar gaillard : Du maïs soufflé avec une saveur amusante. Cheddar gaillard a un goût riche, onctueux et crémeux de cheddar, qui saura réveiller votre humeur gaillarde.

Maïs soufflé Délicieusement assaisonné : Du maïs soufflé avec une saveur amusante. Délicieusement assaisonné propose un mélange emblématique d'arôme acidulé et sucré, d'épices savoureuses et d'un soupçon de fumée. Cette saveur vous ravira à coup sûr.

Une relance magique

Pour célébrer leur retour, les Munchies eux-mêmes font une apparition au célèbre canot rouge de Toronto, où ils resteront jusqu'au 20 septembre. Cet événement est le premier d'une série d'activations qui se dérouleront jusqu'en 2025 afin que le public des quatre coins du pays puisse vivre la magie des Munchies.

À Toronto, pour vivre une expérience unique, les consommateurs et consommatrices sont invités à entrer dans une machine à remonter le temps à la Living Room pour revivre tout le charme de la belle époque. Cette expérience immersive conjugue les joies d'une ère plus simple et les merveilles de l'avenir dans une seule et même salle, qui ouvrira ses portes plus tard ce mois-ci.

Du 17 au 21 septembre, les personnes qui visiteront la Living Room au 253 Queen Street West pourront naviguer entre le passé et le présent en empruntant le chemin des souvenirs. Accessible via une entrée semblable à celle d'un bar clandestin, ce chemin sera parsemé d'artefacts marquants et, bien sûr, de grignotines Munchies en abondance.

Une fringale? Munchies, c'est ce qu'il vous faut.

Les produits Munchies sont offerts dès maintenant chez les détaillants locaux en trois formats : en sac de croustilles de pommes de terre de 200 g, en sac de chips tortilla de 245 g et en sac de maïs soufflé de 140 g. Tous les formats de sacs sont vendus au prix de 3,00 $ chacun, taxes applicables en sus.

Les consommateurs et consommatrices sont invités à faire part de leurs souvenirs nostalgiques préférés sur les réseaux sociaux en mentionnant @MunchiesCanada. Suivez le parcours des Munchies, qui continueront à se pointer à différents endroits au pays, sur Instagram et sur Facebook par l'entremise du compte @MunchiesCanada. Visitez le Munchies.ca pour en savoir plus.

À propos de PepsiCo Canada Aliments

PepsiCo Canada Aliments regroupe Frito Lay Canada et Quaker Canada. L'entreprise emploie plus de 6 000 Canadiennes et Canadiens et compte sept usines de fabrication, ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution répartis d'un océan à l'autre. Frito Lay Canada est le plus grand fabricant de grignotines au Canada, et sa gamme de produits comprend les marques Lay's, Doritos, Tostitos, Ruffles, Smartfood et Cheetos. La gamme Quaker regroupe un large éventail de céréales nourrissantes, de gruaux, de barres et collations de riz et de maïs, ainsi que des marques connues comme Quaker Life, Quaker Chewy, Croque Nature et Crispy Minis. Pour plus d'information, visitez le www.pepsico.ca.

À propos de Frito Lay Amérique du Nord

Frito Lay Amérique du Nord est la division des aliments prêts-à-manger de PepsiCo, Inc. (NASDAQ : PEP), générant des revenus de 23 milliards de dollars et dont le siège social se trouve à Purchase, dans l'État de New York. Les collations Frito Lay comprennent les croustilles Lay's et Ruffles, les chips tortilla et les trempettes de marques Doritos et Tostitos, les grignotines Cheetos, les croustilles de pita Stacy's, les croustilles de maïs soufflé PopCorners, les collations multigrains SunChips et les croustilles de maïs Fritos. L'entreprise exploite plus de 30 usines de fabrication aux États-Unis et au Canada et plus de 200 centres de distribution et sert 315 000 clients au détail par semaine grâce à son modèle de livraison directe en magasin. Pour en savoir plus sur Frito Lay, visitez le site Web de l'entreprise à www.fritolay.ca ou ses comptes sur X (@fritolay), sur Instagram (@fritolay) et sur Facebook (Frito-Lay).

SOURCE PepsiCo Foods Canada

Personne-ressource pour les médias : Sophie Johnston, Edelman, ([email protected])