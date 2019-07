La majorité des travailleurs canadiens disent qu'un programme personnalisé améliorerait leur bien-être

Toutefois, la souplesse et la personnalisation des avantages sont essentielles à l'amélioration des résultats touchant les aspects personnels et professionnels de la vie quotidienne

Points saillants :

Quatre-vingts pour cent des travailleurs canadiens déclarent que leur bien-être global s'améliorerait si leur employeur leur offrait un programme de bien-être personnalisé.

Soixante-dix pour cent des travailleurs canadiens ayant une assurance collective ou privée estiment que leur bien-être global est excellent ou bon contre 59 % de ceux qui n'ont aucun type d'assurance.

Plus de la moitié des travailleurs canadiens (53 %) trouvent que les comptes crédit santé sont l'avantage le plus important lorsqu'ils recherchent des garanties autres que les garanties traditionnelles.

TORONTO, le 16 juill. 2019 /CNW/ - L'importance du bien-être au travail ne cesse de croître, la santé et le bonheur des employés étant de plus en plus liés à l'amélioration du rendement et de la productivité. En fait, selon un récent sondage de RBC Assurances, la majorité des travailleurs canadiens (80 %) déclarent que leur bien-être global s'améliorerait si leur employeur leur offrait un programme de bien-être personnalisé en fonction des intérêts et des objectifs particuliers de chacun en matière de bien-être et de santé. Le sondage a également révélé que plus de neuf travailleurs canadiens sur dix (94 %) sont plus enclins à travailler pour un employeur qui se préoccupe de leur santé et de leur bien-être globaux. D'autres aspects de la vie quotidienne qui seraient améliorés par ce type de programme, selon eux, comprennent la santé physique (78 %), les opinions favorables sur leur employeur (77 %), la satisfaction au travail (73 %), la santé mentale (71 %) et la productivité au travail (68 %).

Le sondage a notamment révélé que, lorsqu'il est question d'avantages collectifs dans l'ensemble, la souplesse et la personnalisation sont importantes. Neuf travailleurs canadiens sur dix apprécient le fait d'avoir du choix dans leur régime d'avantages sociaux, surtout les femmes (92 % pour les femmes contre 87 % pour les hommes). Presque autant (84 %) conviennent qu'ils seraient plus enclins à participer à un programme de bien-être en milieu de travail adapté à leurs objectifs particuliers en matière de bien-être. En échange de ce type de personnalisation, les trois quarts (76 %) des travailleurs canadiens seraient disposés à partager leur information et leurs objectifs en matière de santé et de bien-être avec un assureur.

« Le sondage met vraiment en évidence la valeur que donnent les travailleurs canadiens au fait d'avoir des choix pour leurs avantages et programmes personnalisés en ce qui touche leur bien-être global, » dit Julie Gaudry, directrice générale principale, Assurance collective, à RBC Assurances. « Il est important pour les employeurs de concevoir un régime d'assurance collective qui tient compte des besoins de leur main-d'œuvre, surtout alors que de nouvelles générations entrent sur le marché du travail et que d'autres le quittent, car cela peut avoir une grande incidence sur le moral des employés et leur santé globale. »

Lien entre les avantages sociaux et le bien-être

Le sondage a aussi révélé une relation entre le bien-être global des travailleurs canadiens et les assurances collectives ou privées. Alors que 70 % des travailleurs canadiens ayant une assurance collective ou privée trouvent que leur bien-être est excellent ou bon, ce chiffre tombe à 59 % chez ceux qui n'ont aucun type d'assurance. Une tendance semblable a été découverte lorsque les travailleurs canadiens décrivaient leur santé mentale (71 % des travailleurs canadiens ayant une assurance collective ou privée et 59 % de ceux qui n'ont aucun type d'assurance).

« Les données indiquent que le bien-être des employés est généralement plus élevé lorsqu'ils ont des assurances, qu'elles soient collectives ou privées, » ajoute Mme Gaudry. « Mais il est également évident que les entreprises ne doivent pas se contenter de proposer des avantages sociaux traditionnels, elles doivent aussi offrir des produits comme des comptes crédit santé, des programmes de bien-être personnalisables et même des solutions numériques pour faire la promotion de modes de vie plus sains. En fait, plus de la moitié des travailleurs canadiens trouvent que les comptes crédit santé sont l'avantage le plus important lorsqu'ils regardent au-delà des avantages traditionnels. »

Comment inciter les employés à participer à un programme de bien-être :

Il peut être difficile pour les entreprises d'inciter les employés à participer à un programme de bien-être. Selon le sondage de RBC Assurances, voici les trois principaux facteurs qui inciteraient les travailleurs canadiens à le faire :

Un programme de bien-être sur mesure ciblant des objectifs précis en matière de santé (44 %) Incitatifs et récompenses fondés sur les progrès (40 %) Du temps à consacrer au bien-être pendant les heures de travail (35 %)

Le point sur l'étude

Ces conclusions sont tirées d'un sondage Ipsos Reid effectué entre le 7 et le 10 mai 2019 pour le compte de RBC Assurances. Le sondage a été mené auprès d'un échantillon de 1 501 travailleurs canadiens âgés de 18 ans et plus. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population adulte du Canada selon les données du dernier recensement et que les résultats du sondage soient représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne d'Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Pour ce sondage, les résultats sont précis à ± 2,9 points de pourcentage, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats qui auraient été obtenus si tous les travailleurs canadiens adultes avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important dans des sous-ensembles de la population. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment au chapitre de la couverture et des mesures.

