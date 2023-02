TORONTO, le 14 févr. 2023 /CNW/ - La plupart des régimes de retraite de l'Ontario ont fait preuve de résilience tout au long d'une année remplie de défis et de volatilité des marchés.

FSRA logo (Groupe CNW/L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers)

Selon le Rapport sur la solvabilité du quatrième trimestre de 2022 de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), les rendements des fonds d'investissement de retraite pour le trimestre ont été d'un peu moins de trois pour cent, tandis que les passifs des régimes de retraite ont continué de profiter de la hausse des taux d'intérêt. Au 31 décembre 2022, la majorité des régimes étaient toujours entièrement capitalisés sur la base de la solvabilité. En effet, le ratio de solvabilité médian à la fin de 2022 est revenu à son niveau record du début de 2022.

« La dernière année a été difficile, car l'économie mondiale a connu une inflation élevée, une hausse des taux d'intérêt et une volatilité constante des marchés, mais la majorité des régimes de retraite de l'Ontario sont demeurés bien capitalisés en 2022, a déclaré Caroline Blouin, vice-présidente directrice de l'ARSF, Régimes de retraite. Cela dit, nous encourageons tous les promoteurs et administrateurs de régimes à surveiller continuellement les conditions du marché et à gérer les risques des régimes pour les années à venir afin de maintenir la sécurité des prestations pour les participants aux régimes. »

Les principales conclusions du Rapport sur la solvabilité du quatrième trimestre de 2022 sont les suivantes :

Le ratio de solvabilité projeté médian était de 112 % au 31 décembre 2022, un retour à son plus haut niveau historique, soit une hausse de 3 % par rapport à 109 % au 30 septembre 2022.

Au 31 décembre 2022, le pourcentage des régimes de retraite qui devaient être capitalisés intégralement sur la base de la solvabilité était de 81 %. Le pourcentage de régimes dont le ratio de solvabilité était inférieur à 85 % était de 2 %, en baisse de 1 % par rapport à la fin du dernier trimestre.

Le rendement moyen des fonds d'investissement de retraite au quatrième trimestre de 2022 était de 2,9 % brut et de 2,7 % net.

La surveillance de la solvabilité est un outil de supervision que l'ARSF utilise pour améliorer les résultats pour les bénéficiaires des régimes de retraite et pour engager de façon proactive un dialogue avec les promoteurs de régimes.

Pour en savoir plus :

Niveau estimé de capitalisation de la solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées en Ontario au T4 2022

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs et les membres des régimes de retraite, afin d'assurer la sécurité, l'équité et le choix financiers pour tous. Pour en apprendre davantage, consultez le www.fsrao.ca/fr.

POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS :

Russ Courtney

Agent principal des relations avec les médias et des communications numériques

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Cellulaire : 437 225-8551

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers