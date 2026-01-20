Immigration, zone de résidence et genre : des facteurs associés aux pratiques culturelles des 15-29 ans

MONTRÉAL, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Quelles sont les caractéristiques sociodémographiques associées aux différentes pratiques culturelles des jeunes? L'Observatoire de la culture et des communications du Québec répond à la question en publiant aujourd'hui le bulletin Portrait des pratiques culturelles des jeunes de 15 à 29 ans au Québec en 2024. Cette publication a été réalisée à partir des données de l'Enquête québécoise sur les loisirs culturels et le divertissement 2024, qui portent sur les pratiques culturelles au cours des 12 mois précédant l'enquête.

Part des jeunes consommant surtout des contenus de l'extérieur du Québec selon l'âge, population de 15 à 29 ans ayant consommé ces produits culturels au cours des 12 mois précédant l'enquête, Québec, 2024 (en pourcentage) (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

Les plus jeunes consomment davantage de contenus de l'extérieur du Québec

Parmi les jeunes qui consomment de la musique et des contenus télévisuels, les personnes de 15 à 19 ans sont plus nombreuses en proportion que les plus âgées à consommer surtout des contenus de l'extérieur du Québec.

FIGURE 1

Les jeunes vivant hors d'une région métropolitaine consomment plus de contenus culturels d'ici

Chez les personnes de 15 à 29 ans qui consomment de la musique, des contenus télévisuels, des balados ou des livres, celles qui résident hors des régions métropolitaines de recensement (RMR) sont plus nombreuses en proportion que les autres à surtout consommer des contenus du Québec.

Par exemple, parmi les personnes qui écoutent des balados, 58 % de celles vivant hors RMR écoutent surtout des contenus du Québec et sont ainsi plus nombreuses en proportion à le faire que celles vivant dans une autre RMR (44 %) ou dans la RMR de Montréal (28 %).

Féminisation des pratiques artistiques

Les jeunes femmes sont plus nombreuses en proportion que les jeunes hommes à pratiquer des activités artistiques dans leurs temps libres, soit les arts plastiques (68 % c. 36 %), l'écriture (50 % c. 34 %), la musique ou le chant (44 % c. 37 %), la photographie ou la production vidéo à des fins artistiques (44 % c. 32 %), la danse (50 % c. 21 %) et les métiers d'art (30 % c. 18 %).

De plus, les jeunes femmes sont plus nombreuses en proportion que les hommes à avoir, entre 6 et 15 ans, pratiqué souvent la musique ou le chant (34 % c. 19 %), les arts plastiques (54 % c. 26 %), la danse (33 % c. 4,4 %) et les métiers d'arts (11 % c. 5 %).

Les jeunes personnes issues de l'immigration sont actives dans leurs pratiques artistiques

Les jeunes personnes immigrantes sont plus nombreuses en proportion que celles nées au Canada et dont les deux parents y sont aussi nés, à faire souvent ou parfois des activités de création numérique (49 % c. 38 %), de la photographie ou de la production vidéo à des fins artistiques (45 % c. 35 %) et de la généalogie ou des recherches historiques (31 % c. 22 %).

Les personnes de 15 à 29 ans nées au Canada, mais dont au moins l'un des parents est né à l'extérieur du Canada, sont aussi plus nombreuses en proportion que celles dont les deux parents sont nés au Canada à pratiquer souvent ou parfois les arts plastiques (63 % c. 49 %), l'écriture (50 % c. 40 %), la musique ou le chant (48 % c. 37 %) et la photographie ou la production vidéo à des fins artistiques (43 % c. 35 %).

Les jeux vidéo : une pratique culturelle très populaire, surtout chez les plus jeunes et les hommes

Plus de 80 % des jeunes de 15 à 29 ans jouent aux jeux vidéo, mais cette pratique diminue à même les tranches d'âges de ce groupe. La part observée va de 86 % chez les 15-19 ans à 74 % chez les 25-29 ans. De plus, le jeu vidéo est une pratique culturelle différenciée selon le genre; 91 % des jeunes hommes y jouent comparativement à 70 % des femmes.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : statistique.quebec.ca

Consulter le calendrier des diffusions à venir

S'abonner aux alertes courriel pour connaître les mises à jour de statistiques

SOURCE Institut de la statistique du Québec