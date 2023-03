Un nouveau sondage indique que les conducteurs craignent de devenir victimes de fraude

TORONTO, le 1er mars 2023 /CNW/ - Dans un récent sondage commandé par l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), près de 75 % des répondants ayant une assurance automobile croient que la fraude à l'assurance automobile est répandue en Ontario, et plus de 40 % d'entre eux craignent d'être victimes d'une fraude d'assurance.

Le sondage de l'ARSF a également révélé que près de 6 répondants sur 10 (56 %) n'en savent pas assez pour se protéger contre la fraude à l'assurance automobile. Il a montré que les conducteurs pensent que certains des manœuvres frauduleuses les plus difficiles à identifier sont :

Faux feuillets roses (51 %)

Escroqueries d'agents d'assurance (51 %)

Collisions mises en scène (43 %)

Coûts de réparation gonflés (40 %)

La grande majorité des personnes interrogées (82 %) conviennent que la fraude à l'assurance automobile augmente le coût de leurs primes et que les consommateurs peuvent jouer un rôle dans la prévention de la fraude à l'assurance automobile (76 %).

« La fraude à l'assurance automobile est un problème qui touche tous les conducteurs. Non seulement la fraude à l'assurance-automobile coûte directement aux victimes, mais elle peut également faire augmenter les primes dans toute la province », a déclaré Tim Bzowey, vice-président exécutif des produits d'assurance automobile de l'ARSF. « Les consommateurs peuvent jouer un rôle dans la prévention de la fraude à l'assurance-automobile. Nous encourageons donc les Ontariens à s'informer, à connaître leurs droits et à signaler les soupçons de fraude. Un consommateur informé est un consommateur responsabilisé. »

Pour aider les particuliers et les familles à se protéger contre la fraude à l'assurance automobile, l'ARSF a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation du public, Ne vous faites pas avoir par les escroqueries à l'assurance automobile. La campagne est conçue pour aider les Ontariens à mieux identifier certains des stratagèmes utilisés et pour éduquer les gens sur la façon de signaler une fraude à l'assurance-automobile.

Pour vendre de l'assurance automobile en Ontario, les agents et les compagnies d'assurance doivent être agréés par l'ARSF. Cela permet de s'assurer que les consommateurs travaillent avec un professionnel ou une entreprise qui respecte la loi.

Seulement 1 répondant sur 5 ayant une assurance automobile a pris le temps de vérifier auprès de l'ARSF pour s'assurer qu'il travaille avec un professionnel ou une entreprise d'assurance agréé. Vous pouvez consulter le registre des permis de l'ARSF pour les agents d'assurance ou les compagnies d'assurance titulaires d'un permis en Ontario.

Visitez Ne vous faites pas avoir par les escroqueries à l'assurance automobile pour en savoir plus sur les stratagèmes d'assurance-automobile frauduleux et ce qu'il faut rechercher, que faire si vous avez été victime ou témoin d'une fraude à l'assurance-automobile et sur vos droits en tant que conducteur en Ontario.

L'enquête a également révélé que :

83 % déclarent n'avoir jamais été victime de fraude à l'assurance automobile

Seuls 55 % des répondants ayant une assurance automobile sont confiants dans leur capacité à identifier la fraude à l'assurance automobile si elle leur arrivait

Seuls 20 % savent à quel organisme signaler une fraude à l'assurance automobile

69 % des personnes interrogées déclarent que l'on n'en fait pas assez pour éduquer les consommateurs sur la fraude à l'assurance automobile

85 % ne se souviennent pas avoir vu des informations accessibles au public sur la fraude à l'assurance automobile et sur la manière de la prévenir

Le sondage a été réalisé entre le 11 et le 27 novembre 2022 et la taille de l'échantillon était de 1 027 personnes dans toute la province, dont 769 propriétaires d'assurance automobile et 258 propriétaires d'assurance non automobile.

L'ARSF continue à travailler pour le compte de tous les intervenants, y compris les consommateurs, pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous. En apprendre davantage sur www.fsrao.ca.

RENSEIGNEMENTS - MÉDIAS :

Russ Courtney

Agent principal des relations avec les médias et du numérique

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

c : 437 225-8551

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers