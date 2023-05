Un sondage RBC Assurances révèle qu'un manque de connaissances des notions fondamentales de la planification successorale en est l'une des principales raisons

TORONTO, le 2 mai 2023 /CNW/ - L'inflation et la volatilité des marchés continuent de nuire au pouvoir d'achat et à l'épargne des Canadiens. Alors, lorsqu'il s'agit de planification successorale, une grande majorité d'entre eux souhaitent maximiser l'héritage qu'ils laisseront à leurs proches, que ce soit en évitant les frais de succession inutiles (87 %) ou en réduisant au minimum les frais de règlement (86 %) selon un récent sondage RBC Assurances. C'est particulièrement vrai pour les 55 ans et plus (93 % et 91 % respectivement).

Cependant, les résultats suggèrent également que les Canadiens négligent de planifier et d'établir des priorités lorsque vient le temps de préparer leur succession, ce qui non seulement compromet la valeur de l'héritage, mais entraîne également des difficultés potentielles pour les bénéficiaires.

« Les plans successoraux sont importants pour que vos proches ne se sentent pas dépassés par la gestion de vos finances en fin de vie, » dit Selene Soo, directrice générale, Produits de gestion de patrimoine, pour RBC Assurances. « Ils pourrait devoir payer de leur poche pour les arrangements funéraires, les versements hypothécaires, les factures de services publics et les honoraires d'avocat, entre autres. »

Qu'advient-il de votre argent après votre décès ?

De nombreux Canadiens ne savent pas exactement ce qu'il adviendra de leur argent après leur décès, ce qui révèle un manque de connaissances sur des aspects importants des testaments et de la planification successorale :

61 % ne se croient pas bien informés du processus d'homologation ou n'en ont jamais entendu parler

62 % ne savent pas qu'avoir un testament n'empêche pas la succession d'être imposée après le décès

57% ne savent pas que les droits de succession peuvent être réduits grâce aux prestations des polices d'assurance, qui permettent d'éviter l'homologation

Ce manque d'information fait qu'il est plus difficile pour les Canadiens de préparer leur succession de façon avantageuse grâce à des produits et à des services financiers qui peuvent les aider à laisser l'héritage qu'ils souhaitaient. Par exemple, seulement 25 % disent connaître les fonds distincts, une solution de placement qui peut aider à maximiser un héritage tout en réduisant les frais de succession, puisque ces fonds permettent d'éviter l'homologation et qu'ils sont versées directement au bénéficiaire désigné.

Parler à ses proches et à des conseillers en services financiers inspire confiance

Ce manque de connaissances s'ajoute au fait que les Canadiens ne parlent pas de ce qu'ils veulent qu'il advienne de leurs biens à la fin de leur vie. Il est important de faire part à vos proches de votre plan successoral, mais quatre Canadiens sur dix (42 %) de 55 ans et plus ne parlent pas ouvertement de leurs souhaits à long terme et de la façon dont ils veulent que leur plan successoral soit exécuté.

En fait, deux personnes sur cinq (38 %) de 55 ans et plus affirment que leurs affaires financières sont personnelles et qu'elles ne se sentent pas à l'aise d'en discuter avec leurs proches, tandis qu'une personne sur cinq (21 %) affirme que parler avec leur famille à ce sujet entraînera des conflits.

En outre, un tiers (34 %) des personnes interrogées affirment que leur conjoint ou partenaire n'est pas au courant du contenu de leur plan successoral, tandis que la moitié d'entre elles (51 %) déclare que leur planificateur financier ne le connait pas non plus, malgré les connaissances et les conseils qu'il pourrait leur apporter.

Pourtant, et ce n'est peut-être pas surprenant, le fait d'avoir des conversations ouvertes sur la manière dont ils souhaitent préserver, gérer et distribuer leurs actifs a un effet positif sur les sentiments et la confiance des Canadiens à l'égard de la retraite et de l'héritage qu'ils laisseront. Parmi les Canadiens qui discutent ouvertement de leur succession, 60 % croient que la sécurité financière de leurs proches sera assurée (alors que 39 % ne le croient pas) et 53 % ont confiance dans leur capacité à transmettre un héritage (alors que 29 % n'ont pas cette confiance).

« La mise en place d'un plan successoral vous permet de protéger ce qui est le plus important pour vous et vous aidera à mieux gérer l'avenir financier de votre famille », ajoute Mme Soo. « Cela vous permettra également d'avoir l'esprit tranquille, en sachant que vos souhaits seront respectés et fera en sorte que la transmission de vos biens à vos proches se fasse rapidement et sans heurts. »

À propos de l'étude de RBC Assurances

Ces conclusions sont tirées d'un sondage Ipsos réalisé du 21 au 24 mars 2023 pour le compte de RBC Assurances. Le sondage a été mené en ligne auprès d'un échantillon de 1 501 Canadiens de 18 ans et plus. Cela comprenait un échantillon renforcé de personnes âgées de 55 ans et plus. L'échantillon a été établi selon la méthode des quotas pondérés afin que sa composition reflète celle de la population du Canada selon les données du dernier recensement. La précision des sondages en ligne est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats du sondage sont exacts à ± 2,9 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble de la population canadienne avait été sondée. L'intervalle de crédibilité sera plus important pour des sous-ensembles de la population.

À propos de RBC Assurances

RBC Assurances® offre un vaste éventail de conseils et de solutions en matière d'assurance vie, maladie, habitation, automobile et voyage, de gestion de patrimoine et de réassurance, ainsi que des services d'assurance crédit et entreprise. RBC Assurances sert près de 5 millions de clients dans le monde, proposant des solutions adaptées aux particuliers, aux entreprises et aux groupes. Sa marque est fondée sur la confiance, la force, la stabilité et le succès continu, et elle a toujours bénéficié d'excellentes cotes de solvabilité de la part d'A.M. Best et de S&P Global. Ses plus de 2 600 employés placent les gens au cœur de leur service et s'efforcent constamment d'offrir les meilleurs conseils et de faire preuve de compassion lorsque leurs clients en ont le plus besoin. Pour en savoir plus : rbcassurances.com.

Toute somme affectée à un fonds distinct est investie aux risques du titulaire de contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer (sous réserve de toute garantie du capital-décès et de toute garantie à l'échéance).

SOURCE RBC Assurances

Renseignements: Jana Lepp, première directrice, Communications, RBC Assurances, [email protected], 416 348-2966