TORONTO, le 4 juin 2024 /CNW/ - La hausse du coût de la vie a forcé de nombreux Canadiens à regarder leurs dépenses mensuelles de plus près. Si beaucoup ont appris à économiser sur leurs factures de téléphone, de services publics et d'épicerie, économiser sur l'assurance habitation et auto ne vient pas forcément à l'esprit des assurés canadiens, selon un récent sondage mené pour le compte de TD Assurance.

En réalité, il existe bien des moyens d'économiser sur l'assurance habitation et auto, mais les Canadiens ne les connaissent pas. De fait, selon un sondage de TD Assurance mené par Maru Public Opinion, 75 % des assurés canadiens sondés connaissent davantage les façons d'économiser sur leur facture de téléphone que sur celle de leurs assurances (69 %). D'après ce même sondage, 70 % des assurés canadiens consacrent du temps à réduire leurs coûts d'épicerie, 46 %, à réduire leur facture d'Internet, et 42 % à limiter leurs dépenses en général ou à trouver des aubaines sur des vêtements - une habitude que beaucoup ne conservent pas quand il s'agit de l'assurance habitation et auto (38 %). De toute évidence, les Canadiens sondés sont prêts à renoncer à certaines choses pour économiser et parviennent à trouver des moyens de réduire leurs dépenses - p. ex. des couples optent pour faire eux-mêmes leurs rénovations, des étudiants universitaires évitent d'acheter de nouveaux vêtements, et des familles annulent leurs abonnements à des services de diffusion en continu -, mais ils ne songent pas à trouver des façons d'économiser sur leurs primes d'assurance pour réduire leurs dépenses mensuelles.

« Les Canadiens travaillent fort et nous voulons les aider à obtenir la meilleure protection qui soit, tout en leur permettant de garder leur argent dans leurs poches en les mettant au courant des moyens possibles d'économiser sur leurs polices de TD Assurance, souligne Bruno Jauernig, vice-président et dirigeant responsable de produit, Parcours, TD Assurance. Qu'il s'agisse de la Récompense bon dossier pour les bons conducteurs ou de taux préférentiels pour les diplômés et les professionnels, les rabais appliqués aux polices de TD Assurance et les économies réalisées grâce à ces derniers pourraient s'accumuler rapidement et faire une énorme différence pour les Canadiens, particulièrement dans l'économie actuelle. »

Les Canadiens veulent économiser, mais comprennent-ils leurs polices d'assurance assez bien pour repérer les économies supplémentaires dont ils ne profitent peut-être pas encore? Selon le sondage de TD Assurance, seulement 40 % des Canadiens interrogés affirment bien comprendre leur police. Pour 22 % d'entre eux, comprendre leur police est une tâche insurmontable; pour 20 %, c'est une tâche complexe et, pour 18 %, leur police représente simplement un coût fixe qui ne changera pas. De même, alors que l'assurance est nécessaire pour la plupart des Canadiens (86 % d'entre eux sont titulaires d'une assurance habitation ou auto), les assurés canadiens interrogés pensent mieux connaître leur forfait téléphonique (79 %) et les rabais à leur épicerie (75 %) que leurs primes d'assurance (37 %). Au moment de souscrire et de gérer leur assurance habitation et auto, la réalité est que plus d'un quart (26 %) des Canadiens interrogés adoptent une approche qui consiste à l'établir, puis à l'oublier. Ce faisant, ils peuvent manquer plus de 30 façons d'économiser sur leur assurance auprès de TD Assurance.

« L'assurance peut protéger les choses qui nous tiennent le plus à cœur, qu'il s'agisse d'un couple ayant renoncé à des voyages et à des soirées pour s'acheter une maison, ou bien d'une adolescente qui a eu deux emplois pour s'acheter sa première voiture, ajoute Bruno. Nous voulons protéger nos biens de valeur parce que la vie peut être imprévisible. Le meilleur moyen pour les Canadiens de protéger ce qu'ils possèdent et de voir les économies potentielles sur leur assurance est de jouer un rôle plus actif dans la compréhension de leurs polices et de la façon dont les primes sont calculées, et cela commence en parlant à un conseiller de TD Assurance. S'ils sont mieux informés sur l'assurance, les Canadiens peuvent être plus résilients financièrement, mieux protéger les biens pour lesquels ils ont travaillé si fort et découvrir plus de moyens d'économiser. »

TD Assurance offre aux Canadiens plus de 30 façons d'économiser sur l'assurance habitation et auto, notamment le rabais pour le regroupement de l'assurance habitation et auto ou le rabais pour véhicule hybride ou électrique. Quels que soient vos besoins d'assurance, vous pouvez également économiser 10 % seulement en faisant la soumission et la souscription de votre police d'assurance habitation et auto en ligne. Pour en savoir plus sur les différentes polices d'assurance offertes par TD Assurance et découvrir de possibles économies, visitez tdassurance.com/faconsdeconomiser.

À propos du sondage

Le sondage, commandé par Maru Public Opinion, a été réalisé auprès de 1 372 adultes canadiens, sélectionnés au hasard, qui sont titulaires d'une assurance habitation, d'une assurance locataire ou d'une assurance pour véhicules. Les panélistes en ligne ont été sondés du 12 au 15 avril 2024, et les résultats de ce sondage ont été pondérés par niveau de scolarité, âge, genre et région (et par langue, au Québec) pour refléter la population, avec une marge d'erreur d'environ +/- 2,6 %, 19 fois sur 20.

