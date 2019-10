La mairesse Valérie Plante participe à deux missions pour le développement économique et la transition écologique de la métropole

MONTRÉAL, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse Valérie Plante prendra part au World Summit AI Americas, à Amsterdam, afin de promouvoir le rôle de leader mondial en intelligence artificielle que joue Montréal. Elle se rendra ensuite au Sommet des maires de l'organisation internationale C40, à Copenhague, afin de discuter des enjeux de la transition écologique qui préoccupent les grandes villes.

Montréal, une plaque tournante de l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle est devenue un outil indispensable pour rendre les villes plus intelligentes, mobiles, durables et efficientes. La mairesse rencontrera les grands joueurs du secteur à Amsterdam, les 8 et 9 octobre.

« Montréal connaît une période faste sur le plan économique. Cet essor, on le doit entre autres au virage essentiel de l'intelligence artificielle, qui façonnera la ville de demain. Ces technologies ont le potentiel d'améliorer le quotidien des gens grâce, notamment, à une meilleure gestion de la circulation, de l'éclairage, de l'eau et des services à la population. Les Villes ont un rôle crucial à jouer dans la mise en œuvre éthique et responsable de ce virage et j'entends m'inspirer des meilleurs pratiques présentées au World Summit Artificial Intelligence », a souligné la mairesse Valérie Plante.

Rappelons que par le biais d'une entente conclue avec MILA, l'Institut québécois en intelligence artificielle, la Ville de Montréal offre un accès privilégié aux données municipales à bon nombre de chercheurs, d'étudiants, de professeurs et d'autres partenaires dans le but d'offrir une expertise accrue et variée pour la réalisation de nombreux projets.

Conférence des maires sur la lutte contre les changements climatiques

La mairesse participera ensuite au Sommet des maires de l'organisation internationale C40, à Copenhague, du 9 au 11 octobre. Elle y réaffirmera l'engagement et le leadership local et international de Montréal dans la lutte contre les changements climatiques.

« Dans un contexte d'urgence climatique, comme je le soulignais au Sommet sur le climat de l'ONU, la seule réponse à offrir est l'action. J'aurai l'occasion d'échanger avec des dizaines de maires et mairesses de villes à travers le monde qui sont engagés eux aussi à mettre en oeuvre d'importantes mesures pour assurer la transition écologique. J'ai très hâte de partager nos meilleures pratiques et les façons de concrétiser nos projets porteurs, tel que celui du quartier Namur-Hippodrome, qui deviendra un quartier carboneutre et à faible émission comme je l'ai annoncé vendredi dernier. Il s'agira d'un projet à la hauteur de la ville résiliente que nous souhaitons bâtir », a affirmé Valérie Plante.



Des véhicules zéro émission présentés au C40 Cities and Business forum

La Ville de Montréal présentera trois projets pilotes de véhicules électriques dans le cadre de la foire commerciale des technologies vertes organisée en marge du C40.

Le système électrique Active Stop-Start, de la compagnie Effenco, est conçu pour couper le moteur d'un véhicule lourd lorsque celui-ci est immobile. Le projet est présentement à l'essai sur deux camions-tasseurs dans les arrondissements de Ville-Marie et du Plateau- Mont-Royal ;

et du Plateau- ; Les voiturettes-aspirateurs électriques de la compagnie Madvac-Exprolink sont 100% électriques. On les retrouve à l'essai dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve;

La camionnette électrique de la compagnie Écotuned consiste à convertir la motorisation de camionnettes standards en fin de vie par des systèmes motopropulseurs électriques réutilisables. Un véhicule est présentement à l'essai au Complexe environnemental de Saint-Michel .

