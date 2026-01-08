La mairesse Soraya Martinez Ferrada dirigera sa première mission économique et culturelle d'envergure en Corée du Sud

MONTRÉAL, le 8 janv. 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) et le Conseil des arts de Montréal (CAM) sont fiers d'annoncer que la mairesse Soraya Martinez Ferrada dirigera une importante mission économique et culturelle en Corée du Sud du 16 au 20 mars.

Il s'agira de la première mission internationale de la mairesse. Cette action concertée vise à soutenir les organismes culturels montréalais dans leur développement, en favorisant des partenariats et en stimulant leur potentiel d'exportation.

« Cette mission illustre la vision de mon administration : faire de la culture un pilier incontournable de notre économie. Elle marque également une étape décisive dans la relance de Montréal, métropole culturelle pour mobiliser toutes les forces vives du milieu et réaffirmer le statut de leader culturel international de Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

Le modèle sud-coréen

« La réussite fulgurante de la Corée du Sud démontre qu'une politique culturelle audacieuse constitue un puissant levier de développement. En découvrant comment ce pays a su marier innovation technologique et créativité, les organismes artistiques montréalais qui participent à la mission seront mieux outillés pour rayonner sur la scène internationale et percer de nouveaux marchés prometteurs », a souligné Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal.

« Plus qu'une simple visite, cette mission vise à positionner Montréal au cœur des flux d'échanges asiatiques. La Corée du Sud agit comme une véritable porte d'entrée sur ce continent; y établir des liens solides est la condition sine qua non pour offrir à nos artistes et entreprises culturelles un accès durable à ces marchés à forte croissance », a ajouté Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Orchestrée par la Chambre et le CAM, qui combinent ainsi leurs expertises en culture et en économie, la mission bénéficie aussi du soutien du Service de développement économique de la Ville de Montréal.

Cette initiative est aussi rendue possible grâce à l'appui financier de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Destinations : Séoul et Busan

La délégation montréalaise se posera d'abord à Séoul, aujourd'hui l'un des épicentres mondiaux de l'innovation culturelle et créative. La ville se distingue par la force de sa scène artistique contemporaine, ses grands pôles de création numérique, de design et de K-culture, ainsi que par ses institutions de renom comme le MMCA, le Seoul Arts Center et le Seoul Museum of Art (SeMA).

Le groupe se rendra ensuite à Busan, deuxième plus grande ville du pays et pôle artistique en plein essor, notamment en arts visuels, création numérique et diffusion culturelle. De plus, la ville jouit d'un positionnement géographique stratégique vers les marchés du sud et de l'est de l'Asie.

Une source d'inspiration

Leader mondial des industries culturelles - porté par le phénomène de la K-pop, son cinéma et ses arts numériques -, la Corée du Sud s'impose comme un modèle de l'économie créative. Dès 2010, le pays a déployé une stratégie nationale axée sur l'innovation, le contenu et l'entrepreneuriat.

Son succès repose sur une convergence technologique et créative, un soutien ciblé aux PME culturelles et une diplomatie culturelle efficace. Cette stratégie a permis une hausse de 5,7 % du nombre d'entreprises culturelles en un an et une croissance de 6 % de l'emploi dans le secteur.

Pour sa part, Montréal peut compter sur des industries culturelles et créatives qui constituent un pilier fondamental de l'économie montréalaise : elles génèrent 6 % du PIB de la ville et soutiennent plus de 112 000 emplois.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la page Web de la mission.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis plus de 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos du Conseil des arts de Montréal

Offrant différentes formes d'accompagnement, le Conseil des arts de Montréal soutient l'innovation artistique et l'expression créative dans toute leur diversité pour faire rayonner les artistes et les organismes de création, de production et de diffusion montréalais. Il joue un rôle unique de catalyseur et contribue depuis 1956 à faire de Montréal une métropole culturelle vibrante, reconnue ici et ailleurs pour sa vitalité artistique.

