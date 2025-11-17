Avis aux médias - Séance de prises d'images entre la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada et la ministre de l'Habitation, Caroline Proulx
Nouvelles fournies parVille de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
17 nov, 2025, 10:25 ET
MONTRÉAL, le 17 nov. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal invite les membres des médias à une séance de prises d'images dans le cadre de la visite de la ministre de l'Habitation du Québec, Caroline Proulx.
|
DATE :
|
Le lundi 17 novembre 2025
|
|
|
LIEU :
|
Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux journalistes accrédités et ayant confirmé leur présence auprès de [email protected]
|
|
|
HEURE:
|
13 h
SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]
Partager cet article