Avis aux médias - Séance de prises d'images entre la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada et la ministre de l'Habitation, Caroline Proulx

Nouvelles fournies par

Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

17 nov, 2025, 10:25 ET

MONTRÉAL, le 17 nov. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal invite les membres des médias à une séance de prises d'images dans le cadre de la visite de la ministre de l'Habitation du Québec, Caroline Proulx.

DATE :

Le lundi 17 novembre 2025



LIEU :

Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux journalistes accrédités et ayant confirmé leur présence auprès de [email protected]



HEURE:

13 h

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]

