La mairesse de Montréal, Valérie Plante, remporte le prix Francine-Ruest-Jutras, remis par l'Union des municipalités du Québec

MONTRÉAL, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est la plus récente récipiendaire du prix Francine-Ruest-Jutras, remis chaque année dans le cadre des assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) afin de reconnaître l'excellence et le leadership des femmes sur la scène politique municipale et dans la gouvernance locale.

Les réalisations de Valérie Plante en matière de lutte contre les changements climatiques, de mobilité durable, d'accès au logement et de développement économique notamment, ont été soulignées lors de sa mise en candidature. Son élection à titre de première mairesse de la Ville de Montréal a également été saluée comme un jalon marquant de l'histoire politique montréalaise, qui a permis d'ouvrir les horizons de nombreuses femmes et de nombreux jeunes à la vie publique.

« Je suis très honorée et touchée de recevoir le prix Francine-Ruest-Jutras, particulièrement après cette année si singulière qui a donné à mon engagement politique une tout autre dimension. Alors que les deux premières années de mon mandat ont été dédiées à l'amélioration de la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais, de la mobilité durable dans la métropole, de l'accès au logement, du développement économique et à la lutte contre les changements climatiques, la dernière année nous a plongés dans l'urgence. Ma volonté a toujours été de ne laisser personne pour compte à Montréal et de m'assurer que toutes et tous trouvent leur place dans la métropole. Cela est devenu une priorité pendant la pandémie et continue de guider mes actions. Le prix Francine-Ruest-Jutras vient en quelque sorte confirmer que la voie que j'ai choisie de prendre est la bonne pour Montréal et sa population », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le prix Francine-Ruest-Jutras permet de souligner l'apport des femmes en politique et, ultimement, d'inciter plus de femmes à fouler la scène politique. À cet effet, l'œuvre Simone Simoneau - Chronique d'une femme en politique, écrite par Valérie Plante et illustrée par Delphie Côté-Lacroix, fait aussi partie des faits d'arme de la mairesse de Montréal, qui a souhaité, par l'entremise de ce roman graphique, inciter davantage de filles et de femmes à s'intéresser à la politique et à se lancer. Plus de 5 000 copies de la bande dessinée, publiée à l'automne, ont déjà trouvé preneur.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Youssef Amane, Directeur des relations médias, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 832-1221