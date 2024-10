La mairesse de Montréal participera à une mission à Rio de Janeiro en novembre

MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, participera à une mission à Rio de Janeiro, au Brésil, du 15 au 17 novembre 2024.

Au cours de cette mission, la mairesse prendra part au Sommet des maires Urban 20 (U20), aux côtés de représentantes et de représentants de plus de 30 villes du monde. Montréal est la seule ville canadienne au sein de U20, qui vise à encourager les membres du G20 à donner aux villes les moyens de répondre aux défis mondiaux, notamment l'inclusion sociale, la lutte contre les changements climatiques et la réforme de la gouvernance mondiale. Le Sommet des maires Urban 20 est coorganisé par C40 Villes et Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU0).

« Les villes du monde sont confrontées à plusieurs crises importantes, dont l'urgence climatique, la pénurie de logements et la crise des vulnérabilités. Les maires et les mairesses sont en première ligne et savent ce dont leurs villes ont besoin pour relever ces défis. Le Sommet des maires Urban 20 est l'occasion de faire entendre les besoins des villes aux membres du G20, mais aussi les solutions qu'elles souhaitent mettre en œuvre pour améliorer la qualité de vie de leur population. Les villes font partie de la solution et vont continuer de faire entendre leur voix », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Lors de son passage à Rio, la mairesse Valérie Plante participera également à une réunion du comité directeur du C40, ainsi qu'à une rencontre de la Coalition pour des partenariats multiniveaux de grande ambition pour les changements climatiques (CHAMP).

