La mairesse de Montréal élue présidente du Caucus des grandes villes de l'UMQ

MONTRÉAL, le 10 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Réunis aujourd'hui à Montréal, les membres du Caucus des grandes villes de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) ont élu unanimement madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, à la présidence du caucus.

« Je suis honorée d'avoir été élue à la présidence du Caucus des grandes villes de l'UMQ. C'est avec conviction que je défendrai les besoins et les aspirations des 10 municipalités les plus populeuses du Québec, comme l'a si bien fait mon prédécesseur, Maxime Pedneaud-Jobin. Plusieurs dossiers partagés profiteront du leadership du Caucus des grandes villes et notre collaboration bénéficiera à l'ensemble des municipalités du Québec. C'est avec enthousiasme que j'entame ce mandat », a déclaré la mairesse de Montréal et présidente du Caucus des grandes villes de l'UMQ, Valérie Plante.

Les élues et élus ont également profité de la rencontre pour faire le point sur certains dossiers politiques pour les grandes villes. L'habitation, la transition écologique - incluant particulièrement les enjeux de mobilité - ainsi que l'économie et les finances, qui touchent notamment la crise de la main-d'œuvre et la diversification des revenus pour les municipalités, ont été identifiés comme des sujets prioritaires pour la prochaine année.

À propos du Caucus des grandes villes de l'UMQ

Le Caucus des grandes villes de l'UMQ est formé des municipalités québécoises comptant 100 000 citoyennes et citoyens et plus et compte dix municipalités membres : Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke, Terrebonne et Trois-Rivières.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

