TORONTO, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Chacun a droit à un milieu de travail sécuritaire. Le harcèlement sexuel a des répercussions sur la santé et le bien-être des personnes concernées, ainsi que sur leur capacité à faire de leur mieux au travail. La création et le maintien de milieux de travail où chacun - quel que soit son identité ou expression de genre - peut se sentir en sécurité et respecté est une priorité pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et député de la circonscription York-Sud-Weston, ont annoncé l'appui offert par le gouvernement du Canada à l'organisme Woman Abuse Council of Toronto pour son projet Supporting Safe STEM Workplaces.

Le projet Supporting Safe STEM Workplaces permet d'améliorer l'accès aux mesures de soutien et aux ressources juridiques pour les victimes de harcèlement sexuel dans les milieux de travail de l'industrie des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) de tout le Canada. En réponse aux taux élevés de harcèlement sexuel dans les milieux de travail de l'industrie des STIM, les représentants du projet travaillent directement avec des partenaires de l'industrie pour mieux comprendre comment faire face au harcèlement sexuel en milieu de travail et le prévenir. Le projet fournira un soutien et une formation sur mesure pour aider les milieux de travail à prévenir le harcèlement sexuel, à élaborer des politiques détaillées, à mettre en place des méthodes de signalement tenant compte des traumatismes et à élaborer des solutions pour assurer des politiques, des pratiques et une culture de sécurité en milieu de travail.

Le ministère de la Justice Canada accorde 371 922 $ sur trois ans (de 2021 à 2024) à l'organisme Woman Abuse Council of Toronto. Le financement est accordé dans le cadre du Programme juridique de partenariats et d'innovation, qui appuie des initiatives contribuant à assurer un système de justice accessible, efficace et équitable pour tous.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans l'investissement de 50 millions de dollars sur cinq ans prévu dans le budget de 2018 pour lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail. De ce montant, 25 millions de dollars soutiennent la prestation gratuite de conseils et d'information juridiques à des personnes ayant vécu du harcèlement sexuel en milieu de travail. Un montant additionnel de 25 millions de dollars soutient l'élaboration de ressources de vulgarisation et d'information juridiques à l'intention des employés et des employeurs.

Citations

« Chacun a le droit de se sentir en sécurité dans son milieu de travail. Le projet Supporting Safe STEM Workplaces offre une formation sur mesure sur le harcèlement sexuel dans l'industrie des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, et sensibilise le public à cet égard. Cette approche adaptée à l'industrie est essentielle pour assurer une meilleure prévention du harcèlement sexuel dans les milieux de travail de l'industrie des STIM et de meilleures réponses à ce type de harcèlement. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Le financement de 371 922 $ par l'intermédiaire du Programme juridique de partenariats et d'innovation contribuera à soutenir le travail important effectué par l'organisme Women Abuse Council of Toronto pour lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail. Je suis persuadé que ce financement contribuera à apporter des améliorations concrètes pour les personnes qui ont vécu ou qui vivent du harcèlement sexuel en milieu de travail. »

L'honorable Ahmed Hussen

Ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et député de la circonscription York-Sud-Weston

« Le projet Supporting Safe STEM Workplaces aidera l'organisme WomanACT à fournir un soutien et une formation sur mesure et à diffuser des renseignements et des ressources juridiques auprès des employeurs des secteurs des STIM. Nous nous réjouissons à l'idée d'établir un partenariat et de soutenir l'accès aux ressources pour les victimes de harcèlement sexuel dans des milieux de travail de l'industrie des STIM partout au Canada. »

Harmy Mendoza

Directrice générale, Woman Abuse Council of Toronto

Faits en bref

En 2018, Statistique Canada a publié une étude sur les diverses formes de harcèlement en milieu de travail au Canada . Statistique Canada a constaté que 19 % des femmes et 13 % des hommes ont déclaré avoir subi du harcèlement dans leur milieu de travail. Les femmes sont plus susceptibles de signaler des cas de harcèlement sexuel dans leur milieu de travail.

a publié une étude sur les diverses formes de harcèlement en milieu de travail au . Statistique Canada a constaté que 19 % des femmes et 13 % des hommes ont déclaré avoir subi du harcèlement dans leur milieu de travail. Les femmes sont plus susceptibles de signaler des cas de harcèlement sexuel dans leur milieu de travail. La principale tâche de l'organisme Woman Abuse Council of Toronto est de collaborer afin d'éliminer la violence contre les femmes et de faire progresser l'équité entre les sexes au moyen de la coordination, de la mobilisation communautaire, de la recherche, des politiques et de l'éducation.

est de collaborer afin d'éliminer la violence contre les femmes et de faire progresser l'équité entre les sexes au moyen de la coordination, de la mobilisation communautaire, de la recherche, des politiques et de l'éducation. Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a répondu aux préoccupations du public et des intervenants relatives au harcèlement sexuel en milieu de travail en investissant 50 millions de dollars sur cinq ans dans deux programmes du ministère de la Justice Canada : le Programme juridique de partenariats et d'innovation (PJPI) et le Programme d'aide juridique.

a répondu aux préoccupations du public et des intervenants relatives au harcèlement sexuel en milieu de travail en investissant 50 millions de dollars sur cinq ans dans deux programmes du ministère de la : le Programme juridique de partenariats et d'innovation (PJPI) et le Programme d'aide juridique. Les 25 millions de dollars alloués au PJPI appuient l'élaboration de programmes de vulgarisation et d'information juridiques afin de mieux informer les travailleurs (en particulier les plus vulnérables) à propos de leurs droits et de la façon dont ils peuvent obtenir de l'aide s'ils ont été victimes de harcèlement au travail.

Les 25 millions de dollars alloués au Programme d'aide juridique offrent un accès gratuit à des renseignements et des conseils juridiques aux personnes qui ont subi du harcèlement sexuel au travail, quelle que soit leur situation économique.

Le Programme juridique de partenariats et d'innovation offre du financement sous forme de contribution pour des projets visant à faire en sorte que le système de justice canadien soit équitable, adapté et accessible. Il appuie les activités qui répondent efficacement au contexte changeant de la politique canadienne en matière de justice. Parmi les priorités, mentionnons l'accès à la justice, la lutte contre la violence familiale et le traitement des nouveaux enjeux en matière de justice.

Liens connexes

