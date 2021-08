CALGARY, AB, le 4 août 2021 /CNW/ - Chacun a droit à un milieu de travail sûr et à un traitement équitable. Le harcèlement sexuel a des répercussions sur la santé et le bien-être des personnes concernées ainsi que sur leur capacité de bien exécuter leurs tâches. La création et le maintien de milieux de travail sécuritaires où chacun - quel que soit son identité ou expression de genre - peut se sentir en sécurité et respecté et se concentrer sur son travail est une priorité pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, en compagnie du député de Winnipeg-Nord, Kevin Lamoureux, a annoncé l'aide accordée par le gouvernement du Canada à l'Association of Alberta Sexual Assault Services pour son projet Healthier and Safer Alberta Workplaces.

Le projet Healthier and Safer Alberta Workplaces s'attaquera au harcèlement sexuel en milieu de travail partout en Alberta. Le premier volet du projet porte sur la conception et la réalisation d'une campagne provinciale de sensibilisation du public faisant la promotion d'une réaction positive aux signalements de harcèlement sexuel en milieu de travail. La campagne aura pour but de diriger les personnes touchées par le harcèlement sexuel vers une source professionnelle, spécialisée et confidentielle qui les traitera avec compassion, leur offrira du soutien et les aidera à faire un choix éclairé vis-à-vis du signalement. Le deuxième volet vise la prestation d'un programme de formation en milieu de travail pour sensibiliser les employés et les employeurs au harcèlement sexuel en milieu de travail et promouvoir une culture axée sur le respect et la sécurité.

Le ministère de la Justice Canada attribue une somme de plus de 1,34 million de dollars en cinq ans à l'Association of Alberta Sexual Assault Services. Le financement est accordé dans le cadre du Programme juridique de partenariats et d'innovation, qui appuie des initiatives contribuant à l'atteinte de notre objectif d'assurer un système de justice accessible, efficace et équitable pour tous.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du financement de 50 millions de dollars en cinq ans prévu dans le budget de 2018 pour lutter contre le harcèlement sexuel en milieu de travail. De ce montant, 25 millions de dollars permettront à des organismes d'accroître leur capacité de fournir des conseils et de l'information juridiques visant à aider les personnes qui portent plainte pour harcèlement sexuel en milieu de travail. Un montant additionnel de 25 millions de dollars est prévu pour des organismes qui veulent offrir des services de vulgarisation et d'information juridiques aux travailleurs.

Citations

« Chacun a le droit de se sentir en sécurité dans son milieu de travail. Je suis heureux de soutenir le projet Healthier and Safer Alberta Workplaces, qui vise à offrir de la formation sur le harcèlement sexuel en milieu de travail partout en Alberta et à sensibiliser le public à cet égard. Nous avons tous un rôle important à jouer dans la création et le maintien de milieux de travail où tous se sentent en sécurité et respectés. »

David Lametti, C.P., c.r., député,

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Ce financement contribuera à soutenir l'excellent travail que fait l'Association of Alberta Sexual Assault Services à l'égard du harcèlement sexuel en milieu de travail. Nous sommes convaincus que ce financement aidera véritablement les personnes qui sont victimes de harcèlement sexuel dans leur milieu de travail. »

Kevin Lamoureux,

Député de Winnipeg-Nord

« En Alberta, un travailleur sur cinq a subi du harcèlement sexuel. Environ le tiers de ces personnes (36 %) signaleraient l'incident à leur gestionnaire et seulement 15 % d'entre elles en informeraient les ressources humaines. Ces incidents non réglés posent d'importants risques pour la santé et la sécurité des personnes et des organisations. Les fonds offerts par le ministère de la Justice Canada permettront à l'Association de mener une campagne de prévention novatrice -- dont le lancement aura lieu ce mois-ci -- qui changera la façon dont les Albertains travaillent ensemble et diminuera le nombre d'incidents de harcèlement sexuel en milieu de travail. »

Deb Tomlinson,

Directrice générale, Association of Alberta Sexual Assault Services

Faits en bref

L'objectif principal de l'Association of Alberta Sexual Assault Services est d'assurer le leadership, la coordination et la collaboration en ce qui a trait aux services d'aide aux victimes d'agression sexuelle en Alberta .

. En 2018, Statistique Canada a publié une étude sur les diverses formes de harcèlement en milieu de travail au Canada . Statistique Canada a constaté que 19 % des femmes et 13 % des hommes ont déclaré avoir subi du harcèlement dans leur milieu de travail. Les femmes sont plus susceptibles de signaler des cas de harcèlement sexuel dans leur milieu de travail.

. Statistique Canada a constaté que 19 % des femmes et 13 % des hommes ont déclaré avoir subi du harcèlement dans leur milieu de travail. Les femmes sont plus susceptibles de signaler des cas de harcèlement sexuel dans leur milieu de travail. En 2016, 48 % des travailleurs au Canada étaient de sexe féminin (Statistique Canada, 2017), et dans un sondage mené par Emploi et Développement social Canada en 2017, 94 % des répondants qui ont dit avoir subi du harcèlement sexuel en milieu de travail étaient des femmes.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez le ministère de la Justice Canada sur Twitter, Facebook, YouTube et LinkedIn.

sur Twitter, Facebook, YouTube et LinkedIn. Suivez le ministre Lametti sur Twitter : @MinJusticeFr.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués et plus encore au moyen de fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous abonner, visitez le site https://www.justice.gc.ca/fra/nouv-news/rss.html

SOURCE Department of Justice Canada

Renseignements: Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada, 613-992-6568, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Canada, 613-957-4207, [email protected]

Liens connexes

http://www.justice.gc.ca