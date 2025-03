OTTAWA, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - Le Canada prend des mesures importantes pour mettre fin à la production et aux effets dévastateurs du fentanyl illégal et des autres drogues illégales sur la santé et la sécurité publiques. Santé Canada joue un rôle essentiel en soutenant la loi canadienne et l'application des lois frontalières dans leurs activités de lutte contre la menace mondiale que représentent les drogues, et prend des mesures concrètes pour assurer la sécurité des communautés des deux côtés de la frontière.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé la création de nouveaux laboratoires de dépistage des drogues et la mise en place d'une équipe spécialisée à temps plein chargée de lutter contre les précurseurs chimiques illégaux et la production de drogues. Le gouvernement fédéral prend des mesures concrètes en investissant 30,7 millions de dollars pour lancer une unité de gestion des risques liés aux précurseurs chimiques (UGRPC) et 48 millions de dollars pour créer le Centre canadien d'analyse des drogues (CCAD).

L'UGRPC renforcera notre capacité à soutenir l'application de la loi et le contrôle aux frontières pour mettre fin à la production de drogues illégales et à l'importation de produits chimiques utilisés pour les fabriquer, notamment grâce à 20 employés à temps plein.

Le CCAD augmentera considérablement la capacité de notre laboratoire d'analyse des drogues, notamment grâce à de nouveaux espaces de laboratoire dédiés à Toronto et à Vancouver. Ainsi, le nouveau laboratoire pourrait analyser jusqu'à 2 000 échantillons de drogues illégales par an et retracer le lieu et la source de production de ces échantillons. Ces renseignements seront utilisés par les forces de l'ordre et les partenaires de la sécurité publique pour cibler stratégiquement le crime organisé. Ces efforts seront soutenus par 26 employés supplémentaires à temps plein.

Nous travaillons étroitement avec la Drug Enforcement Administration des États-Unis afin de renforcer la collaboration et le partage d'informations entre nos gouvernements.

Ces mesures seront le fer de lance des activités menées avec nos alliés, qui travaillent collectivement pour protéger les communautés du fléau des drogues illégales, comme le fentanyl.

« Le fentanyl constitue une menace pour nos communautés et la sécurité publique. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour renforcer la capacité des forces de l'ordre à lutter contre l'incidence dévastatrice des drogues illégales. L'Unité de gestion des risques liés aux précurseurs chimiques et le Centre canadien d'analyse des drogues sont de nouveaux outils faisant partie du plan frontalier du Canada visant à soutenir l'application de la loi et le contrôle aux frontières pour détecter et perturber le trafic illégal de fentanyl. Il s'agit d'une étape importante pour faire face à la crise des surdoses et assurer la sécurité des communautés. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Une approche plus robuste, plus rigoureuse et plus globale des précurseurs chimiques joue un rôle essentiel dans le démantèlement des chaînes d'approvisionnement utilisées par les réseaux criminels des deux côtés de la frontière. Le CCAD et l'UGRPC, combinés à d'autres mesures importantes qui renforcent les capacités des forces de l'ordre, nous aideront à protéger nos communautés, à prévenir les surdoses et à sauver des vies. »

Kevin Brosseau

Tsar du fentanyl du Canada

Santé Canada exerce un rôle essentiel de soutien à la législation canadienne et à l'application des lois frontalières, dans le cadre de leurs activités pour contrer la menace mondiale des drogues, et prend des mesures concrètes pour assurer la sécurité des communautés des deux côtés de la frontière.

Le Canada et les États-Unis entretiennent l'une des relations les plus étroites et les plus respectées au monde et nous continuons à travailler ensemble pour protéger la sécurité de notre frontière commune tout en facilitant le transfert sécurisé des services et des marchandises.

et les États-Unis entretiennent l'une des relations les plus étroites et les plus respectées au monde et nous continuons à travailler ensemble pour protéger la sécurité de notre frontière commune tout en facilitant le transfert sécurisé des services et des marchandises. Plusieurs mesures règlementaires ciblées ont déjà été proposées par l'UGRPC, notamment un avis d'intention pour améliorer la surveillance des précurseurs chimiques et des équipements de fabrication de drogues, tout en augmentant la flexibilité règlementaire. Un arrêté ministériel a également été publié pour classer rapidement trois nouveaux précurseurs chimiques (le bromure de phénéthyle, l'anhydride propionique et le chlorure de benzyle) ainsi que la drogue carisoprodol.

