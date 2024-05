La lumière de chez nous un événement interactif unique avec la scientifique Caroline Boudoux!

QUÉBEC, le 9 mai 2024 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec et Optonique, le pôle d'excellence en optique-photonique du Québec, en collaboration avec Polytechnique Montréal, sont heureux de présenter l'événement La lumière de chez nous le 15 mai prochain à l'agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale. Une occasion idéale pour souligner le rôle que joue la lumière dans notre quotidien, coïncidant avec la Journée internationale de la lumière, célébrée le 16 mai.

L'événement met en vedette une conférence de Caroline Boudoux, professeure titulaire à Polytechnique Montréal, chercheuse renommée en optique biomédicale, autrice et entrepreneure. Mme Boudoux partagera ses connaissances sur la science de la lumière, les origines de celle-ci et ses applications, le tout dans un cadre convivial.

« La lumière est tout aussi omniprésente dans notre quotidien que fondamentale à notre compréhension du monde. L'écosystème québécois et sa relève la font passer du stade de découverte scientifique à celui d'innovations commercialisables qui transforment nos vies », précise Mme Boudoux.

Découvrir des innovations photoniques locales

L'événement unique mettra en valeur l'innovation scientifique et culturelle québécoise autour de la lumière. En plus de la conférence, l'activité regroupera plusieurs entreprises en photonique de la région de Québec. ABB, Creaform, INO et Zilia seront sur place pour présenter les innovations qui utilisent la lumière de manière surprenante.

« L'industrie photonique - des technologies de la lumière - est une véritable force économique du Québec. Avec plus de 200 entreprises spécialisées employant plus de 20 000 personnes, c'est un moteur d'innovations technologiques au service d'un Québec plus en santé, plus vert et plus prospère », mentionne Mme Madison Rilling, directrice générale d'Optonique.

Venez expérimenter la lumière comme jamais auparavant!

Détails de l'événement

QUAND : 15 mai 2024, 11 h 30 à 13 h 30

OÙ : Agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale du Québec

DURÉE : 2 heures

COÛT : Gratuit

À propos d'Optonique

Optonique, pôle d'excellence en optique-photonique, est un organisme à but non lucratif qui contribue au rayonnement de la photonique québécoise. Optonique est né de la volonté des entreprises, des centres de recherche et des établissements d'enseignement de se regrouper pour accroître leur capacité d'innovation par la collaboration. Depuis 2017, Optonique mobilise et fait rayonner toute l'expertise québécoise de la photonique, ici comme à l'international.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Renseignements: Source et renseignements généraux : Camille Simard, Conseillère en communication, Assemblée nationale du Québec, Cellulaire : 418 928-4009, [email protected]; Pour entrevue avec Optonique : Madison Rilling, Directrice générale, Optonique (pôle d'excellence en optique-photonique du Québec), Cellulaire : 418 928-8116, [email protected]; Pour entrevue avec, Mme Boudoux : Annie Touchette, Responsable des communications externes, Service des communications et des relations publiques, Polytechnique Montréal, Cellulaire : 514 231-8133, [email protected]