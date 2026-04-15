MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - Afin d'aider les étudiantes et étudiants de toutes disciplines à déployer des compétences analytiques de plus en plus recherchées sur le marché du travail, la Ligue nationale de hockey (LNH), SAP et HEC Montréal lancent un jeu gratuit, basé sur de réelles données du hockey professionnel : L'analyste de hockey.

Conçu par l'équipe du Laboratoire ERPsim de HEC Montréal, sous la direction du professeur titulaire Pierre-Majorique Léger, cet outil permettra au personnel en enseignement supérieur à travers le monde de proposer à sa communauté étudiante une expérience d'apprentissage immersive et intuitive pour acquérir plus naturellement des savoir-faire attendus dans les milieux professionnels, tels que l'interprétation et la visualisation de données, la prise de décisions et la pensée critique.

Soulignons que SAP collabore avec la LNH depuis plus de 10 ans et a joué un rôle clé pour intégrer la ligue dans ce projet.

Apprendre grâce à la passion du sport

Les mathématiques et l'analyse de données se retrouvent souvent au cœur des discussions sportives, sans forcément que les gens en aient pleinement conscience. L'analyste de hockey mise sur le fort enthousiasme pour le sport et le transforme en puissant moteur d'apprentissage naturel. Il place l'étudiante ou l'étudiant dans un rôle décisionnel, par exemple comme chef d'équipe. Ainsi, le caractère concret et accessible du hockey de même que la passion qu'il suscite chez certaines et certains en font un levier pertinent pour déployer une compétence clé dans l'économie actuelle, soit l'aptitude à comprendre et à exploiter les données.

« Lorsque le sujet d'étude a du sens, les apprenantes et apprenants s'engagent, restent concentrés et continuent de progresser, explique Pierre-Majorique Léger. Cela développe leur jugement, leur confiance en l'analytique et leur capacité à communiquer clairement une stratégie et des décisions, des compétences qui se transposent directement dans le milieu professionnel. »

Un environnement d'enseignement fondé sur des données réelles

« Le hockey est un sport rapide, dynamique et riche en données - un environnement idéal pour enseigner la pensée critique, affirme Brant Berglund, directeur principal pour les candidatures des entraîneurs et des DG de la LNH. En ouvrant ses données aux universités par l'entremise de Business Builders, la LNH espère inspirer une nouvelle génération d'analystes, de leaders, d'innovatrices et d'innovateurs. »

Grâce à cette collaboration avec la LNH, le personnel enseignant a accès à une plateforme alimentée par des données réelles et pertinentes pour les étudiantes et étudiants : près de 1,5 million de données par match, incluant environ 120 tentatives de tir, 1000 passes et 5000 contacts avec la rondelle, ce qui constitue une base solide pour développer des compétences analytiques appliquées.

Les étudiantes et étudiants se servent d'un logiciel utilisé dans les entreprises, SAP Analytics Cloud, pour analyser des données, interpréter des visualisations à partir de scénarios d'affaires réels et ainsi renforcer leur pensée critique. Ils explorent des questions telles que :

Qu'est-ce qui distingue les meilleurs marqueurs?

L'angle de tir influence-t-il la probabilité de marquer?

Quels joueurs dominent au chapitre des buts et à quelles distances?

Quelles vitesses et quels types de tir offrent les meilleurs taux de conversion?

Pour le personnel enseignant, la plateforme facilite l'apprentissage actif à grande échelle, l'évaluation et le suivi de l'engagement étudiant, tout en rendant les cours plus dynamiques et ancrés dans la réalité professionnelle.

HEC Montréal développe des solutions innovantes

L'expérience et le contexte d'apprentissage des apprenantes et apprenants ainsi que l'innovation sont au cœur de la conception de ce jeu. HEC Montréal se positionne ainsi comme un pôle d'excellence international de recherche en solutions d'enseignement innovantes.

« Innover en analyse de données, c'est aller au-delà des méthodes d'enseignement traditionnelles, souligne Pierre-Majorique Léger. Ici, de véritables données sportives viennent enrichir l'expérience d'apprentissage, elles ajoutent du contexte, de la complexité et des contraintes. Le public étudiant apprend à juger ce qui compte réellement, à justifier ses décisions et à gérer les compromis. »

Ce jeu fait partie de la plateforme d'apprentissage en ligne gratuite Business Builders, développée par le Laboratoire ERPsim et destinée au personnel enseignant de l'enseignement supérieur. Elle permet d'explorer des scénarios réels grâce au logiciel SAP Analytics Cloud. A ce jour, cet outil est utilisé, tous niveaux et disciplines, par 1 250 professeures et professeurs et 25 000 étudiantes et étudiants au sein de 600 institutions réparties dans 85 pays.

Cette plateforme comprend en outre un volet de recherche qui a reçu l'appui financier du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada afin de faire progresser les connaissances dans le domaine de l'apprentissage de l'analytique par la ludification.

La plateforme Business Builders et le jeu L'analyste de hockey constituent également des éléments centraux du portefeuille pédagogique de SAP offert aux établissements d'enseignement à travers le monde. En plus d'avoir invité la LNH à se joindre à cette initiative, SAP fournit un accès gratuit à SAP Analytics Cloud au personnel enseignant et à la population étudiante. Ce faisant, SAP relie la passion de cette dernière pour le sport à l'apprentissage analytique et introduit de véritables données de matchs de hockey de la LNH dans les classes à l'échelle mondiale.

« L'accès à des logiciels d'entreprise et à de véritables données est essentiel pour préparer la relève étudiante, déclare la Katharina Schaefer, Ph. D., responsable mondiale des partenariats universitaires chez SAP. Grâce à des plateformes d'apprentissage gratuites comme Business Builders, nous fournissons aux enseignantes et enseignants les moyens d'intégrer en classe des outils d'analyse utilisés en entreprise, pour aider les étudiantes et étudiants à développer des compétences de plus en plus recherchées dans tous les secteurs. Dans un monde où les données et l'intelligence artificielle définissent l'avantage concurrentiel, au-delà d'une compréhension conceptuelle, les personnes apprenantes ont besoin d'une expérience pratique avec de véritables logiciels et données pour gagner en confiance et se préparer au milieu du travail. »

À propos de HEC Montréal

Établissement universitaire francophone de renommée internationale, HEC Montréal est ouverte sur le monde et solidement ancrée dans la collectivité québécoise. Fondée en 1907, elle forme des leaders dans tous les domaines de la gestion, qui contribuent de manière responsable au succès des organisations et à la transition durable de la société.

Sa communauté comprend plus de 14 000 étudiantes et étudiants issus de 154 pays, 305 membres du corps professoral et plus de 120 000 personnes diplômées à travers le monde depuis sa création. L'École offre plus de 160 programmes à tous les cycles universitaires et accueille chaque année plus de 9000 cadres, dirigeantes et dirigeants.

Parmi son écosystème de recherche et de transfert, le Laboratoire ERPsim de HEC Montréal développe des solutions d'enseignement innovantes en transformant des logiciels d'entreprise en plateformes d'apprentissage dynamiques.

À propos de la Ligue nationale de hockey

Fondée en 1917, La Ligue nationale de hockey (LNH) se compose de 32 clubs membres. Chaque équipe reflète la composition internationale de la Ligue avec des joueurs originaires de plus de 20 pays, tous en lice pour remporter la Coupe Stanley, le trophée le plus convoité et le plus historique du sport professionnel. Chaque année, la LNH offre du divertissement à plus de 670 millions d'amateurs dans les arénas et par l'entremise de ses partenaires à la télévision et à la radio nationales. Elle compte plus de 191 millions d'abonnés (comptes de la Ligue, des équipes et des joueurs combinés) sur Facebook, X (Twitter), Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube, et plus de 100 millions de partisans en ligne sur le site NHL.com. La Ligue diffuse des matchs dans plus de 250 pays et territoires par l'intermédiaire de ses détenteurs de droits, notamment ESPN, WBD Sports et NHL Network aux États-Unis, Prime Video, Sportsnet et TVA Sports au Canada, et via SiriusXM NHL Network Radio™, Sports USA et TuneIn, et rejoint des partisans du monde entier avec des matchs disponibles dans l'après de 200 pays et territoires () par l'entremise de NHL.TV sur DAZN.

Les partisans sont mobilisés à travers les actifs numériques de la Ligue sur les appareils mobiles via l'application gratuite NHL App, à travers neuf plateformes de médias sociaux, sur SiriusXM NHL Network Radio™ et sur NHL.com, disponible en huit (8) langues et offrant un accès sans précédent aux statistiques des joueurs et des équipes ainsi qu'à tous les sommaires de matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires depuis la création de la Ligue, alimentés par SAP. NHL Productions développe des programmes originaux captivants offrant un accès sans précédent aux joueurs, aux entraîneurs et au personnel de la Ligue et des équipes, qui seront distribués sur les plateformes sociales et numériques de la LNH.

La LNH s'engage à bâtir des communautés saines et dynamiques en utilisant le hockey pour célébrer les partisans de toute race, couleur, religion, origine nationale, identité de genre, orientation sexuelle, et tout âge et statut socio-économique. La plateforme d'impact social de la LNH, NHL Unites, renforce le fait que la politique officielle du sport est celle de l'inclusion sur la glace, dans les vestiaires, les salles de réunion et les gradins. Pour de plus amples renseignements, visitez NHL.com.

À propos de SAP

En tant que leader mondial des applications d'entreprise et de l'intelligence artificielle appliquée aux entreprises, SAP (NYSE : SAP) se situe au carrefour stratégique entre le monde des affaires et la technologie. Depuis plus de 50 ans, les organisations font confiance à SAP pour révéler le meilleur d'elles-mêmes en unifiant leurs opérations critiques, de la finance aux achats, en passant par les ressources humaines, la chaîne d'approvisionnement et l'expérience client. Pour de plus amples renseignements, visitez www.sap.com.

SOURCE HEC Montréal

Contact pour HEC Montréal: Émilie Novales, ARP, Conseillère principale en relation avec les médias, HEC Montréal, 438 520 3536 | [email protected]