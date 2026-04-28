Un geste philanthropique majeur pour soutenir l'entrepreneuriat, la recherche innovante et la santé mentale

MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /CNW/ - HEC Montréal est honorée d'annoncer un don historique de 20 millions de dollars de la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli. Ce geste exceptionnel témoigne de la volonté profonde de cette famille et de l'entrepreneur et diplômé Giuseppe Racanelli (HEC Montréal 1968) de redonner à la société et d'investir dans l'enseignement supérieur. Il permettra notamment de soutenir la relève entrepreneuriale, l'écosystème de recherche et de transfert ainsi que des initiatives pour favoriser le bien-être et la santé mentale des communautés étudiante et entrepreneuriale.

HEC Montréal (Groupe CNW/HEC Montréal)

En reconnaissance de cette contribution sans précédent à l'École, l'édifice Côte-Sainte-Catherine est renommé édifice Lise-et-Giuseppe-Racanelli.

Des citations clés

« Bien que ma vie d'entrepreneur soit terminée, ma mission ne l'est pas, exprime le philanthrope Giuseppe Racanelli. Lors de ma carrière, j'ai beaucoup travaillé à tisser des liens et à faire en sorte que les membres de mon organisation soient heureuses et heureux. La promotion du bien-être auprès de la relève est essentielle. Par ce don, ma famille et moi souhaitons entre autres soutenir des initiatives en santé mentale ainsi que l'entrepreneuriat dans son ensemble. »

« Notre famille croit fermement qu'appuyer la jeunesse et l'enseignement supérieur - en particulier l'entrepreneuriat et la santé mentale des communautés -, c'est investir dans les bases d'un meilleur avenir, poursuit Véronique Racanelli, présidente de la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli. Conjuguer ambition et bienveillance est essentiel pour bâtir une société plus forte et plus humaine. Nous partageons ces mêmes valeurs avec HEC Montréal. »

« Ce geste de générosité rare nous permettra d'amplifier notre mission de former des leaders responsables et de soutenir une recherche de pointe afin de contribuer à transformer de manière durable les organisations et la société, déclare Federico Pasin, directeur général de HEC Montréal. Nous sommes toutes et tous fortement reconnaissants envers la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli, dont la vision audacieuse et solidaire résonne profondément avec nos valeurs. Aussi, ce don majeur coïncide avec le 30e anniversaire de notre édifice sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine et inscrit ainsi la famille Racanelli dans l'histoire de l'École. »

« C'est avec une immense gratitude que nous saluons la générosité exceptionnelle de la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli, dont le don historique réaffirme sa place parmi les plus grands bâtisseurs philanthropiques de HEC Montréal, énonce pour sa part Michel Patry, président-directeur général de la Fondation HEC Montréal. Une contribution de cette envergure donne des ailes à notre établissement, bien sûr, mais surtout à une relève de femmes et d'hommes entrepreneurs qui, à l'image de M. Racanelli, deviendront les visionnaires dont la société a besoin pour relever les défis de notre ère ».

Un soutien pour l'entrepreneuriat, la recherche innovante et le bien-être

Ce don majeur s'oriente autour de trois grands axes :

Propulser des initiatives de la relève entrepreneuriale, notamment celle engagée dans les programmes du Pôle entRepreneuriat HEC Montréal, concernant le démarrage, l'accélération et la reprise d'entreprises. Soutenir les priorités de l'écosystème de recherche et de transfert de l'École, que cela soit en entrepreneuriat, en numérique durable et dans d'autres domaines, par l'entremise d'entités comme le Pôle D - Dirigeant, dirigeante et direction stratégique, le Pôle santé et le Pôle IDEOS en impact social, pour renforcer l'innovation et les effets des projets portés par la communauté enseignante. Appuyer les initiatives de HEC Montréal en faveur du bien-être de ses étudiantes et étudiants de même que des entrepreneures et entrepreneurs en formation. L'accompagnement en santé mentale ainsi que l'accessibilité - déjà présents à l'École - seront ainsi renforcés et, le milieu de vie étudiant amélioré, tout ceci afin de contribuer à la réussite des études de toutes et tous.

Stimuler la philanthropie par le don planifié

À ces axes s'ajoute la volonté de la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli d'encourager le don planifié auprès de philanthropes de tous horizons. À cette fin, la Fondation HEC Montréal lancera une campagne dans laquelle, pour chaque don planifié confirmé d'ici la fin de 2027, une contribution financière provenant d'une partie du don de la famille Racanelli, permettra d'apporter un soutien immédiat à des membres de la communauté de HEC Montréal, notamment par l'octroi de bourses.

À propos de la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli

Portée par des valeurs de gratitude et d'engagement social, la Fondation Lise et Giuseppe Racanelli se consacre à l'avancement du bien-être humain et de l'autonomie. Elle place la santé mentale au cœur de ses priorités, soutenant des initiatives innovantes qui allient soins cliniques, recherche de pointe et réduction des préjugés. Par son appui philanthropique stratégique, elle aspire à bâtir une société plus résiliente, dans laquelle chaque individu possède les outils psychologiques et les ressources nécessaires pour s'entreprendre et s'épanouir pleinement.

À propos de Giuseppe Racanelli

Diplômé de HEC Montréal en 1968, Giuseppe Racanelli est un grand philanthrope et un entrepreneur accompli. D'origine italienne et arrivé très jeune à Montréal, il a eu la chance de recevoir une éducation de haut niveau et de se tailler une place enviable dans le monde des affaires. Il a fondé et été à la tête de trois entreprises - Spiro Metal Tube inc., Industries Racan inc. et Ingénia Technologies inc. -, spécialisées dans la conception et la fabrication de centrales de traitement d'air sur-mesure. Ces entreprises sont toutes devenues des actrices clés dans le secteur.

Il reconnaît que la diversité des parcours et des cultures au sein de son personnel aura été sa plus grande richesse pour défier l'inertie et développer des technologies uniques dans son industrie. Avant-gardiste et passionné par la recherche de solutions personnalisées pour sa clientèle, il aura consacré sa carrière à perfectionner sans relâche ses procédés automatisés, rendant ses activités toujours plus efficaces, rentables et performantes.

Voir la fiche technique : à propos de Giuseppe Racanelli

À propos de HEC Montréal

Établissement universitaire francophone de renommée internationale, HEC Montréal est ouverte sur le monde et solidement ancrée dans la collectivité québécoise. Fondée en 1907, elle forme des leaders dans tous les domaines de la gestion, qui contribuent de manière responsable au succès des organisations et à la transition durable de la société.

Sa communauté comprend plus de 14 000 étudiantes et étudiants issus de 154 pays, 305 membres du corps professoral et plus de 120 000 personnes diplômées à travers le monde. L'École offre plus de 160 programmes à tous les cycles universitaires et accueille chaque année plus de 9000 cadres, dirigeantes et dirigeants.

À propos de la Fondation HEC Montréal

La Fondation HEC Montréal a pour mission d'appuyer l'École dans la formation d'une relève de calibre mondial, qui participera activement au développement social et économique du Québec ainsi qu'au rayonnement de l'établissement à l'échelle internationale. Pour ce faire, elle mobilise sa communauté et encourage sa générosité dans le but de soutenir financièrement les étudiantes et étudiants, et de déployer des programmes d'études et de recherche stimulants, performants et novateurs.

SOURCE HEC Montréal

Renseignements : Émilie Novales, ARP, Conseillère principale en relation avec les médias, 438 520-3536, [email protected]