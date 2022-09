Les films des réalisateurs émergents seront projetés dans les grands festivals canadiens

TORONTO, le 11 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Guilde canadienne des réalisateurs est fière d'annoncer les 17 films retenus pour le prix Découverte Jean-Marc Vallée 2022, dévoilés aujourd'hui à l'occasion de DGC Visionaries, l'événement phare de la Guilde. Cette liste souligne certains des « meilleurs réalisateurs émergents à surveiller » pendant cette saison de festivals.

Les films seront projetés au Festival international du film de Toronto (TIFF), au Festival du nouveau cinéma (FNC), au Festival international du film de Vancouver (VIFF), au Festival international du film de Calgary (CIFF), à ImagineNative, à Reelworld, le Festival international du film de l'Antique (FIN) et au St. John's International Women's Film Festival (SJIWFF), ainsi qu'à Hot Docs. La liste des films ci-dessous est suivie d'un tableau des films qui sont actuellement en programmation dans dans chaque festival.

« Ces cinéastes et équipes de tournage exceptionnels représentent une diversité de nouvelles voix du cinéma canadien, explorant un éventail d'histoires que le public veut vivre », a déclaré Warren P. Sonoda, président de la Guilde. « Les cinéphiles devraient surveiller de près ces réalisateurs pendant la saison des festivals et dans les années à venir ».

En juin de cette année, le prix Découverte a été redédié à Jean-Marc Vallée, un membre et réalisateur de longue date de la Guilde. Le jury du prix Découverte est présidé par Lina Roessler, ainsi que les autres membres de la Guilde Michelle Shephard, Boris Mojsovski et Angelica Lisk-Hann.

Films en lice pour le Prix Découverte 2022 :

Cette Maison (This House), Miryam Charles

Queens of the Qing Dynasty, Ashley Mackenzie

Geographies of Solitude, Jacquelyn Mills

Framing Agnes, Chase Joynt

Riceboy Sleeps, Anthony Shim

Something You Said Last Night, Luis De Filippis

When Morning Comes, Kelly Fyffe-Marshall

Anyox, Ryan Ermacora & Jessica Johnson

& Until Branches Bend, Sophie Jarvis

Dark Nature, Berkley Brady

Rosie, Gail Maurice

Broken Angel / MaaShwaKanManiTo, Jules Arita Koostachin

Before I Change My Mind, Trevor Anderson

Francheska: Prairie Queen, Laura O'Grady

Golden Delicious, Jason Karman

Reset, Min Bae

Slash/Back, Nyla Innuksuk

Hot Docs:

Geographies of Solitude, Framing Agnes

CIFF:

Geographies of Solitude, Framing Agnes, Riceboy Sleeps, Until Branches Bend, Dark Nature, Rosie, Before I Change My Mind, Francheska: Prairie Queen

TIFF:

Queens of the Qing Dynasty, Riceboy Sleeps, Something You Said Last Night, When Morning Comes, Until Branches Bend, Rosie

VIFF:

Cette Maison (This House), Queens of the Qing Dynasty, Geographies of Solitude, Framing Agnes, Riceboy Sleeps, Something You Said Last Night, Anyox, Until Branches Bend, Rosie, Golden Delicious

Reelworld:

Golden Delicious

FIN:

Cette Maison (This House), Queens of the Qing Dynasty, Framing Agnes, Riceboy Sleeps, Something You Said Last Night, Until Branches Bend, Rosie, Before I Change My Mind

La Guilde canadienne des réalisateurs (DGC) est une organisation syndicale nationale représentant plus de 6 000 professionnels des secteurs artistiques et logistiques de l'industrie des médias télévisuels et cinématographiques au niveau de la réalisation, de la conception, de la production et du montage. La DGC négocie et gère des conventions collectives, exerce des pressions au nom de ses membres dans certains dossiers, tels que les conditions relatives au contenu canadien et la réglementation du CRTC, et veille au maintien du financement alloué à l'industrie canadienne des médias télévisuels et cinématographiques.

