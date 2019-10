La Ligue nationale de hockey et l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey s'associent à la Première Présence de Bauer Hockey

Le nouveau partenariat a pour but de poursuivre l'essor du hockey à l'échelle locale

TORONTO, le 30 oct. 2019 /CNW/ -- Bauer Hockey a annoncé aujourd'hui que sa partenaire fondatrice Hockey Canada et elle faisaient équipe avec l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et la Ligue nationale de hockey (LNH) pour poursuivre le développement et l'amélioration du programme Première Présence - une initiative novatrice à succès conçue pour faire découvrir le hockey aux familles qui en sont à leur première expérience avec ce sport. Ce partenariat de trois ans se veut l'union de quelques-unes des organisations les plus importantes au hockey pour continuer de bonifier l'expérience offerte dans le cadre du programme et d'augmenter les taux de participation au hockey local partout au Canada.

Avec ce partenariat, la LNH et l'AJLNH doteront le programme de ressources additionnelles, de plateformes de marketing et de communication ainsi que d'une identité de marque locale unique au moyen des sept clubs canadiens et des anciens de la LNH, en collaboration avec Hockey Canada. Les partenaires vont explorer des manières d'élargir efficacement la portée du programme en l'offrant dans des communautés plus éloignées, en proposant des événements expressément conçus pour les filles et en ajoutant de nouveaux événements spéciaux s'adressant aux participants ayant un handicap - des initiatives qui se multiplient et qui gagnent toutes en popularité au sein de la communauté du hockey.

« La LNH et l'AJLNH sont des partenaires de premier plan en raison de leur capacité unique à rehausser la qualité de l'expérience offerte par la Première Présence et à faire rayonner ce programme, ce qui, dans les deux cas, permettra d'initier davantage de familles à ce programme éprouvé et, par le fait même, à notre sport », a affirmé Mary-Kay Messier, vice-présidente du marketing mondial à Bauer Hockey et cofondatrice de la Première Présence. « Je suis fière de travailler de près avec la LNH et ses clubs membres, l'AJLNH et Hockey Canada, notre partenaire fondatrice. L'union de notre passion et de nos efforts nous permettra d'offrir de premières expériences exceptionnelles à plus de familles et de diversifier les activités que nous proposons pour accroître l'accessibilité et le caractère inclusif de notre sport. »

Les programmes Première Présence LNH seront affiliés à une équipe canadienne de la LNH selon la proximité géographique. Les noms et les logos de ces équipes de la LNH seront intégrés à l'image de marque pour cultiver l'engouement des participants et bonifier leur expérience, permettant notamment un plus grand éventail d'activités liées aux programmes - par exemple la Première Présence des Oilers d'Edmonton. Dans les régions auxquelles aucune équipe n'a été affiliée, le programme national portera le nom de Première Présence LNH/AJLNH. Des joueurs actifs de la LNH, des anciens de la LNH et des hockeyeuses élites participeront plus souvent aux événements de la Première Présence, y compris les séances sur glace pour les enfants et leur famille.

« Nous sommes ravis de nous associer à Bauer Hockey et à Hockey Canada pour ce programme de hockey local et nous continuerons de miser sur nos clubs pour que ceux-ci partagent leur expertise et offrent des activations communautaires au sein de leurs marchés locaux », a déclaré Rob Knesaurek, vice-président du développement des jeunes et du fonds de croissance de l'industrie pour le groupe LNH. « Nous voulons aider les familles canadiennes à tirer le maximum de notre beau sport et à transmettre à leur tour leurs connaissances générationnelles aux familles qui découvrent le hockey. »

« Le fait d'initier au hockey des familles et des enfants de tous horizons, partout au Canada, est extrêmement important aux yeux de l'AJLNH et des joueurs », a soutenu Rob Zepp, responsable des projets spéciaux pour l'AJLNH. « En s'associant à Bauer et à Hockey Canada pour élargir le programme Première Présence, l'AJLNH et ses membres poursuivent la tradition de longue date qui consiste à appuyer les initiatives de hockey local et à faciliter l'accès à ce sport qui leur a tant donné. »

« Nous sommes très fiers de collaborer avec la LNH, les clubs canadiens de la LNH, l'AJLNH et Bauer Hockey pour offrir la Première Présence aux communautés partout au Canada », a dit Scott Smith, président et chef de l'exploitation de Hockey Canada. « Nous ne pourrions pas initier de milliers d'enfants à notre grand sport par l'intermédiaire de ce programme sans le travail acharné de nos partenaires membres provinciaux et territoriaux ainsi que des bénévoles qui donnent vie au hockey d'un océan à l'autre à l'autre. »

Historique de la Première Présence

Une initiative visant l'essor du hockey lancée en 2013 par Bauer Hockey en partenariat avec Hockey Canada a permis à 22 236 enfants canadiens de participer au programme Première Présence.

L'initiative a vu le jour lorsqu'il a été établi, en 2013, que neuf enfants canadiens sur 10 ne jouaient pas au hockey. En 2014, les deux organisations ont créé et fondé la Première Présence, un programme conçu pour initier les jeunes au hockey d'une manière abordable, conviviale, accessible et, surtout, amusante - tous des aspects représentant des obstacles perçus à la pratique de ce sport selon une étude menée auprès de familles où personne ne joue au hockey. Le programme s'adresse aux enfants de six à 10 ans qui n'ont jamais joué au hockey.

Pour éliminer les obstacles perçus, la Première Présence a été conçue de manière à proposer une façon amusante et facile d'essayer le hockey dans le cadre d'un programme de six semaines à un coût de 199 $ qui comprend un équipement complet ajusté adéquatement, le temps de glace et la supervision d'un entraîneur. Les programmes ont généralement lieu le même jour de la semaine, à la même heure et au même endroit afin de faciliter la planification pour les familles. Chaque programme débute par un événement de bienvenue où des experts en ajustement de BAUER veillent à ce que les participants aient un équipement approprié et bien ajusté, en plus d'aider les familles et les enfants à apprivoiser l'univers du hockey.

Le programme Première Présence est administré par l'intermédiaire des associations de hockey mineur de Hockey Canada, qui soumettent leur candidature pour l'accueil d'un programme dans leur communauté. Pour la saison 2019-2020, plus de 185 associations de hockey mineur se sont manifestées, ce qui témoigne du succès de cette initiative et de l'intérêt qu'elle suscite. Les familles, les enfants et les associations de hockey mineur qui souhaitent en savoir davantage sont invités à visiter le site PremierePresence.ca.

Première Présence : en chiffres 91,500 Nombre d'heures consacrées par les bénévoles qui donnent leur appui sur la glace 22,336 Nombre de participants à la Première Présence depuis sa création en 2014 6,100 Nombre d'instructeurs qui ont donné bénévolement de leur temps pour offrir des programmes Première Présence 2014 Année de naissance minimale pour participer au programme pendant la saison 2019-2020 609 Nombre de programmes Première Présence tenus au Canada depuis 2014 300 Nombre minimum de minutes de temps de glace pour chaque participant (six séances de 50 minutes) 295 Ô Canada! Nombre de joueurs nés au Canada au sein des formations de la LNH à l'amorce de la saison 2019-2020 199 Coût du programme pour un participant en dollars canadiens, ce qui comprend un équipement complet, six séances sur glace et la supervision d'un entraîneur 180 Nombre de programmes Première Présence LNH prévus pour la saison 2019-2020 100 Pourcentage d'enfants qui ont eu du plaisir en participant au programme Première Présence 100 Pourcentage de parents qui recommanderaient le programme à un ami 52 Nombre de programmes Première Présence réservés aux filles qui ont été offerts de 2014 à 2018 32 Pourcentage de participantes 31 Nombre de programmes Première Présence LNH réservés aux filles prévus pour la saison 2019-2020 14 Pièces d'équipement fournies à un participant* 10 Âge maximal (en date du 1er janvier 2009) pour participer à la Première Présence LNH 7 Clubs canadiens de la LNH qui participent à un programme Première Présence LNH 6 Âge minimal (en date du 1er mars 2014) pour participer à la Première Présence LNH 4 Nombre de communautés qui ont accueilli un projet pilote de la Première Présence lors de l'année de lancement du programme en 2014 2 Nombre de programmes de parahockey tenus en 2018-2019, et ce nombre augmentera pour la saison 2019-2020 1:4 Ratio pour le nombre d'instructeurs par patineurs Les données proviennent directement du programme Première Présence et des informations concernant les inscriptions ou d'une étude indépendante menée par Bauer avant le lancement du programme Première Présence en 2014. Cette étude a servi à comprendre les obstacles perçus à la participation au hockey pour les familles où personne ne pratique ce sport et à concevoir un programme permettant d'éliminer ces obstacles. *Pièces d'équipement comprises : sac, chandail, bas, suspensoir ou protecteur pelvien, jambières, culotte de hockey, épaulières, coudières, protège-cou, gants, casque, protecteur facial, bâton et patins.

À propos de Bauer Hockey

Bauer Hockey est la société de conception, de marketing et de fabrication d'équipement de hockey la plus reconnue mondialement et la marque par excellence au hockey. Fondée en 1927 à Kitchener, en Ontario, Bauer Hockey a conçu le premier patin muni d'une lame jointe à une botte, modifiant à jamais le sport du hockey. Depuis, Bauer Hockey continue de développer les produits les plus prisés dans l'industrie, comme les très populaires gammes de produits SUPREMEMD, VAPORMD et NEXUSMD.

À propos de Hockey Canada

Hockey Canada est l'organisme de régie du hockey au Canada et membre de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Elle compte plus de 750 000 joueurs, entraîneurs et officiels au sein de ses 13 associations membres. Hockey Canada est une organisation à but non lucratif qui crée des programmes de développement du hockey de pointe pour ses membres et les présente aux quatre coins du Canada. Elle assure aussi l'uniformité des règles et des règlements, offre d'autres services à ses membres d'un océan à l'autre à l'autre, gère plusieurs championnats et événements régionaux, nationaux et internationaux et dirige les activités de toutes les équipes qui représentent le Canada lors de compétitions internationales. La mission de Hockey Canada est de diriger, développer et promouvoir des expériences enrichissantes au hockey. Pour de plus amples renseignements sur Hockey Canada, veuillez consulter le HockeyCanada.ca ou suivre les médias sociaux Facebook et Twitter.

À propos de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey

Établie en 1967, l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) est une organisation syndicale dont les membres sont les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH). L'AJLNH travaille au nom des joueurs dans plusieurs domaines, dont les relations de travail, l'octroi de licence pour les produits dérivés, le marketing, le hockey international et les relations communautaires. Elle vise ainsi à promouvoir ses membres et le sport du hockey. En 1999, l'AJLNH inaugurait un programme appelé le fonds Goals and Dreams, permettant aux joueurs de redonner une partie de ce qu'ils ont reçu du sport qu'ils aiment. Au cours des 19 dernières années, ce programme a fait des dons d'équipements complets de hockey à plus de 80 000 jeunes dans le besoin dans 34 pays. À ce jour, le fonds Goals and Dreams a fait des dons de plus de 24 millions de dollars pour assurer le financement de programmes de hockey pour de jeunes joueurs du monde entier, ce qui en fait le plus vaste programme de ce genre. Visitez le www.nhlpa.com pour de plus amples renseignements au sujet de l'AJLNH.

À propos de la LNH

Fondée en 1917, la Ligue nationale de hockey (LNH) compte 31 clubs membres et accueillera fièrement sa 32e franchise, établie à Seattle, pour la saison 2021-2022. Chaque formation reflète la composition internationale de la LNH avec des équipes formées de joueurs provenant de plus de 20 pays différents. Ces équipes s'affrontent pour remporter le trophée le plus convoité et le plus prestigieux du sport professionnel - la coupe Stanley. Sous l'égide de Gary Bettman, qui occupe le poste de commissaire de la LNH depuis le 1er février 1993, la plus grande ligue de hockey professionnel au monde a atteint des recettes annuelles de plus de cinq milliards de dollars et a établi plus de 40 partenariats avec des sociétés commanditaires de premier ordre. Chaque année, la LNH divertit plus de 670 millions d'amateurs dans les arénas et par l'intermédiaire de partenariats à la télévision nationale et à la radio. Elle compte plus de 151 millions d'abonnés à son compte et à ceux de ses équipes et de ses joueurs sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et YouTube et plus de 100 millions d'amateurs en ligne sur le site NHL.com. La Ligue diffuse ses matchs à la télévision dans plus de 160 pays et territoires par l'intermédiaire de ses titulaires de droits, dont NBC/NBCSN et NHL Network aux États-Unis, Sportsnet et TVA au Canada, Viasat dans les pays nordiques, Yandex en Russie ainsi que CCTV et Tencent en Chine. La LNH rejoint les amateurs de hockey partout dans le monde en permettant le visionnement en ligne de ses matchs dans tous les pays, notamment grâce à son service de diffusion en direct et sur demande, NHL.TV. Ayant fait le saut dans l'univers du sport électronique en 2018, la LNH organise chaque année le Championnat mondial du jeu vidéo NHL, qui a attiré un nombre record de spectateurs lors de la webdiffusion de l'édition 2019. Les amateurs peuvent accéder aux actifs numériques de la LNH sur leurs appareils mobiles grâce à l'appli gratuite NHL, sur neuf plateformes de réseaux sociaux, sur les ondes de la NHL Network Radio sur SiriusXM ainsi que sur le site NHL.com, qui est optimisé par SAP, est offert en huit langues et donne un accès sans précédent aux statistiques des joueurs et des équipes de même qu'aux sommaires officiels de tous les matchs en saison régulière et en séries éliminatoires depuis la création de la ligue. La LNH souhaite bâtir des communautés saines et vibrantes au moyen du hockey en augmentant la participation et l'engagement des jeunes, en favorisant des expériences positives en famille, en faisant la promotion de l'inclusion, d'une culture positive et du leadership ainsi qu'en soutenant une incidence durable sur les collectivités.

L'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey, l'AJLNH et le logo de l'AJLNH sont des marques de commerce de l'AJLNH et sont utilisés sous licence. © AJLNH. Tous droits réservés.

NHL, l'emblème NHL, LNH, et l'emblème LNH, sont des marques de commerce déposées de la Ligue nationale de hockey. Toutes les marques de la LNH et des équipes de la LNH appartiennent à la LNH et à ses équipes respectives. © LNH 2019. Tous droits réservés.

