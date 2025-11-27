QUÉBEC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le chef de l'opposition officielle, André Fortin, procède aujourd'hui à un ajustement aux responsabilités de porte-parole de l'opposition officielle.

Le dossier de porte-parole de l'opposition officielle en matière d'Enseignement supérieur est confié au député de Nelligan, Monsef Derraji. Il poursuivra par ailleurs son travail de porte-parole en matière de transports et de mobilité durable et en matière d'énergie.

