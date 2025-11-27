L'opposition officielle joint sa voix à la FECQ et à l'UEQ pour dénoncer la disparition du Programme de l'expérience québécoise

QUÉBEC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - En compagnie du président de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et de la présidente de l'Union étudiante du Québec, le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, André A. Morin, a dénoncé vivement l'abandon par la CAQ du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) et ses effets délétères, lors d'un point de presse tenu à l'Assemblée nationale.

Le député libéral de l'Acadie estime qu'il s'agit d'une promesse brisée envers les étudiants étrangers venus étudier au Québec, alors qu'on les a recrutés dans le cadre du PEQ qui leur permettait de faire une demande de citoyenneté canadienne, en fin d'études. En abolissant ce programme bénéfique à notre économie, le gouvernement change les règles en cours de route et abandonne ces étudiants qui sont déjà établis ici et que l'on oblige maintenant à retourner chez eux.

Non seulement cette mauvaise décision de la CAQ a un impact néfaste sur le nombre d'inscriptions dans nos établissements d'enseignement supérieur, mais fait aussi un dommage international à la réputation du Québec, déplore le porte-parole libéral.

Citations :

« C'est comme si le gouvernement avait changé les règles du jeu en troisième période d'une partie de hockey. Ça ne se fait pas. Le gouvernement caquiste doit respecter son engagement moral et faire preuve d'humanité, comme le disait le premier ministre Legault. Je demande au ministre la mise en place immédiate d'une clause de droit acquis. »

- André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration et député de l'Acadie

« Les personnes étudiantes internationales ne sont pas des statistiques destinées à remplir des quotas. Ce sont des personnes qui contribuent activement à la vitalité culturelle, linguistique, académique et économique du Québec. Le gouvernement doit leur garantir des conditions d'accueil et de vie dignes, à la hauteur de leur apport. »

- Christopher Zéphyr, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec

« Nous recevons chaque semaine des témoignages bouleversants de personnes étudiantes internationales qui ne savent plus si elles pourront poursuivre leur vie ici. Certaines sont au Québec depuis 2, 3, parfois 8 ans. Elles ont construit leur avenir, elles se sont intégrées, elles ont appris le français, elles ont contribué à nos communautés. Et maintenant, elles doivent tout mettre sur pause à cause des politiques anti‑immigration de la CAQ. »

- Flora Dommanget, présidente de l'Union étudiante du Québec

