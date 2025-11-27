Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement

QUÉBEC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Refus d'une pétition pour contrôler les PFAS

« Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), aussi appelées polluants éternels, menacent nos sources d'eau potable et, par conséquent, représentent un risque sérieux pour la santé humaine. Pourtant, la CAQ refuse de mettre en place des mécanismes de surveillance pour contrôler la présence de ces substances dans nos cours d'eau ainsi que dans les boues provenant de l'assainissement des eaux usées.

Cette semaine, en séance de travail à l'Assemblée nationale, les élus caquistes ont refusé de se saisir d'une pétition que j'avais déposée, au début de novembre, et qui ne demandait que la mise en place de mesures de contrôle des PFAS. Il est étonnant que même le député de Masson se soit opposé à notre motion, compte tenu que la ville de Mascouche, qui se trouve justement dans son comté, est aux prises avec des sols contaminés aux PFAS. Le maire de l'endroit l'a d'ailleurs dénoncé à plusieurs reprises.

Non seulement le gouvernement de la CAQ ne veut pas agir contre les polluants éternels, mais il refuse même de connaître l'état de situation de cette menace importante à la santé de la population. Ce n'est pas seulement une question d'environnement, mais aussi de santé publique. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement

