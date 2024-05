La libérale Virginie Dufour obtient l'adoption du règlement de zonage différencié

QUÉBEC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Lors de l'étude détaillée du Projet de loi no57, l'opposition officielle a convaincu la ministre des Affaires municipales d'inclure la mise en place d'un règlement permettant le zonage différencié. Ce gain libéral concrétise enfin ce que Virginie Dufour, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation, souhaitait créer en déposant son propre projet de loi en ce sens, à l'automne dernier.

Le zonage différencié est une solution tangible permettant la construction d'un plus grand nombre d'unités de logements sur un même terrain que des projets d'habitation à but lucratif, pour autant que la construction soit pour du logement social ou abordable. Depuis un an déjà, la députée libérale des Mille-Îles tente de convaincre le gouvernement caquiste d'adopter ce concept pour favoriser la construction de logement social qui est de moins en moins attrayant pour les entrepreneurs.

Ainsi, elle estime que ce nouvel outil permettra aux villes de donner un incitatif financier aux projets de logements sociaux ou abordables, mais sans devoir débourser un sou. En augmentant le nombre d'unités pouvant être construites sur un terrain, cela permettra de réduire le coût par unité pour les promoteurs. Dans un contexte où les coûts de construction ont augmenté de façon considérable dans les dernières années, ce coup de pouce financier pourrait vraiment aider à construire davantage de sociaux et abordables.

« En pleine crise historique du logement au Québec, la mise en place du zonage différencié s'avère une solution concrète qui permettra d'augmenter rapidement l'offre de logements sociaux ou communautaires. Je remercie la ministre des Affaires municipales pour son ouverture à agir dans le seul intérêt des Québécois qui sont nombreux à être à la recherche d'un toit, en cette période difficile. Comme opposition officielle, nous sommes fiers du travail que nous accomplissons en proposant de réelles solutions et force est de reconnaître que celle-ci arrive à point nommé. »

-Virginie Dufour, députée de Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation

