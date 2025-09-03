La libérale Madwa-Nika Cadet, à Laval pour parler d'emploi et d'éducation

QUÉBEC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - La députée de Bourassa-Sauvé et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi et d'éducation, Madwa-Nika Cadet, sera à Laval toute la journée, ce jeudi 4 septembre. Elle sera accompagnée de sa collègue responsable de la région de Laval et députée de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier, et de la députée des Mille-Îles, Virginie Dufour.

Les trois élues libérales profiteront de cette journée pour échanger sur les enjeux de la région avec des acteurs locaux, dont le Carrefour jeunesse emploi de Laval et le Syndicat de l'enseignement de la région de Laval.

Les députées seront également disponibles pour des entrevues avec les médias locaux.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]