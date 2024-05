La libérale Jennifer Maccarone propose de tenir un grand sommet sur la violence au Québec

QUÉBEC, le 29 mai 2024 /CNW/ - Préoccupée par la succession d'événements violents qui sont récemment rapportés par les médias, la porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, Jennifer Maccarone, propose de tenir un grand sommet sur la violence dès l'automne prochain. Elle souhaite ainsi échanger avec des chercheurs, les forces de l'ordre, les écoles et les municipalités, entre autres, afin de cerner les causes et surtout de trouver des solutions à ce fléau.

Lors de la période de questions de mercredi, à l'Assemblée nationale, la députée libérale de Westmount-Saint-Louis a fait état de chiffres troublants des crimes violents qui sont en augmentation. Dénonçant l'inaction du ministre caquiste de la Sécurité publique, elle a souligné qu'il ne s'agit plus d'un enjeu uniquement montréalais et qu'il est urgent de rassurer tous les Québécois. Par exemple, à Québec, le SPVQ rapportait, cette semaine, une augmentation de 30% des crimes contre la personne depuis 5 ans.

« En réaction aux sept meurtres survenus en 10 jours seulement sur le territoire de la ville de Montréal, le ministre de la Sécurité publique s'est contenté de mentionner qu'il s'agit « d'une semaine difficile ». Même un ancien enquêteur du SPVQ estime qu'on l'échappe totalement. Force est de constater que les outils mis en place par le ministre ne donnent pas les résultats escomptés. C'est pourquoi je demande au ministre de rassurer la population en répondant positivement à ma demande et de lancer un grand sommet sur la montée de la violence qui prend de l'ampleur partout au Québec, et pas seulement à Montréal. »

- Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique

