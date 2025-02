La libérale Jennifer Maccarone dénonce l'omerta chez les agents correctionnels et réclame un plan d'action

QUÉBEC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, Jennifer Maccarone, a présenté une motion qui a fait l'objet de deux heures de débats, hier à l'Assemblée nationale. La motion dénonce la dégradation évidente de la sécurité au sein des établissements correctionnels et exige la mise en place d'un plan d'action, avant l'été, pour corriger la situation et assurer une meilleure sécurité au personnel. Niant l'ampleur de la crise, la CAQ a carrément rejeté la motion.

En plus des conditions de travail difficiles des agents correctionnels, la députée libérale de Westmount-Saint-Louis a dénoncé, lors du débat, l'omerta qui sévit dans les établissements. Elle rapporte que de nombreux employés lui ont avoué ne pas pouvoir s'exprimer librement de peur de faire l'objet de représailles de la part de leur employeur. « Ce qui se passe dans les prisons, reste dans les prisons. », a-t-elle dénoncé.

Mme Maccarone a aussi relevé les enjeux de sécurité reliés au trafic grandissant de drones dans les cours d'établissements de détention. La livraison de téléphones cellulaires, de drogues et de matériel interdit est devenue monnaie courante et contribue à la dégradation de la sécurité pour tous, incluant les détenus eux-mêmes. Il a enfin été question de la vétusté des établissements qui sont devenus de véritables passoires.

« On doit mieux protéger nos agents correctionnels qui, eux, sont là justement pour nous protéger. Leurs conditions de travail sont déplorables et se détériorent depuis l'arrivée de la CAQ. Malheureusement, ils font face à une omerta et n'osent pas dénoncer par peur de sanctions de leur employeur. Non seulement le ministre refuse notre demande d'un plan d'action pour protéger le personnel mais il nie le problème. Je l'invite à entendre leur appel au secours et à agir rapidement. »

- Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique

