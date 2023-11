LEQ'Á:MEL FIRST NATION, DEROCHE, BC, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la chef Alice Thompson, de la Leq'á:mel First Nation, et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé que la Première Nation et le gouvernement du Canada ont conclu un accord de règlement en ce qui concerne la revendication particulière relative à la réduction de la réserve coloniale de Klatwaas déposée par la Leq'á:mel First Nation. Le 14 novembre, le ministre Anandasangaree se joindra à la chef Thompson dans la communauté pour une cérémonie de signature.

Le Canada versera à la Leq'á:mel First Nation une indemnité de 75 millions de dollars pour l'attribution de terres et la réduction unilatérale de la réserve sans compensation. Cet accord de règlement marque une nouvelle étape dans le rétablissement des relations entre le Canada et la Leq'á:mel First Nation et dans la résolution des griefs historiques de cette dernière.

Avant la Confédération, en 1864, la colonie de la Colombie-Britannique a mis de côté environ 2 000 acres pour la création de la réserve de Klatwaas. En 1868, la colonie de la Colombie-Britannique a unilatéralement réduit la réserve de Klatwaas sans compensation.

Ce règlement constitue une étape importante dans la création d'un avenir meilleur pour les générations à venir. Les écarts socio-économiques importants entre les peuples autochtones et non autochtones au Canada sont le résultat direct de décennies de politiques coloniales, qui ont souvent conduit au refus et à la dépossession de terres. Au Canada, la possession de terres est étroitement liée à la possession des ressources et aux avantages économiques; pendant des centaines d'années, les colons ont profité de la terre au détriment des peuples autochtones, qui ont souffert, tant sur les plans culturel qu'économique.

Le respect des obligations légales du Canada et l'indemnisation adéquate des peuples autochtones pour ce qui a été injustement pris et retenu est fondamental pour faire avancer la réconciliation au Canada et rétablir la confiance auprès des communautés autochtones.

« Il s'agit d'un moment important, non seulement pour la Leq'á:mel First Nation, mais aussi pour toutes les parties qui œuvrent en faveur de la réconciliation au Canada. L'accord de règlement Klatwaas est le fruit de sept années de travail acharné de la part d'un grand nombre de personnes. Je tiens tout particulièrement à remercier les anciens dirigeants de la Nation qui ont contribué à jeter les bases de ce règlement. Il est important de pouvoir célébrer cette étape en tant que nation. Le Conseil Leq'á:mel s'engage à veiller à ce que tous ses membres bénéficient de ce règlement et à ce que les fonds soient utilisés pour assurer un avenir meilleur à notre communauté pour les générations à venir. »

Alice Thompson

Chef de la Leq'á:mel First Nation

« Le règlement de la revendication particulière de Klatwass est le résultat de la connaissance et de la détermination de nos ancêtres qui ont alimenté la détermination de nos dirigeants leq'a:mel à obtenir la promesse d'indemnisation de 1915 pour la perte de terres par le gouverneur Douglas. Nos ancêtres leq'a:mel reposeront mieux grâce à la réconciliation d'un tort passé. Je lève les mains vers mes dirigeants leq'a:mel et l'actuel gouvernement du Canada qui, ensemble, ont réalisé ce moment historique de notre époque. »

Susan McKamey

Aînée, Leq'á:mel First Nation

« Pendant des centaines d'années, le Canada a profité de terres qui ont été illégalement prises aux peuples autochtones - ces dettes sont dues depuis longtemps, et il est temps que le Canada les rembourse. Le règlement de cette revendication constitue une étape importante dans les relations entre le Canada et la Leq'á:mel First Nation. J'aimerais remercier les dirigeants de la Leq'á:mel First Nation pour leur engagement à l'égard de cet accord de règlement, qui favorisera le bien-être de la communauté à l'avenir. Il reste encore beaucoup à faire. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

La Leq'á:mel First Nation, anciennement connue sous le nom de Lakahahmen First Nation, est située près de Deroche , dans la région de la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique, à environ 12 kilomètres à l'est du district de Mission. Elle est membre du Conseil des chefs de la Nation Sto:lo.





, dans la région de la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique, à environ 12 kilomètres à l'est du district de Mission. Elle est membre du Conseil des chefs de la Nation Sto:lo. La Leq'á:mel First Nation a déposé sa revendication en juillet 2017. Elle a été acceptée aux fins de négociation en juin 2020 et les négociations ont commencé après l'acceptation par la Première Nation de l'offre de négociation du Canada en août 2020.





les négociations ont commencé après l'acceptation par la Première Nation de l'offre de négociation du Canada en août 2020. L'accord de règlement a été ratifié par les membres de la Leq'á:mel First Nation le 31 août 2023. À la suite de cette ratification communautaire réussie, le chef et le conseil de la Première Nation ont signé l'accord de règlement le 20 septembre 2023, et le ministre Anandasangaree a signé l'accord de règlement au nom du Canada le 8 novembre 2023.





le ministre Anandasangaree a signé l'accord de règlement au nom du Canada le 8 novembre 2023. Du 1 er avril 2022 au 31 mars 2023, 56 revendications particulières ont été réglées pour une indemnisation totale de 3,5 milliards de dollars, 64 revendications ont été déposées auprès du ministre et le Canada a fait une offre de négociation pour 58 revendications. Du 1 er janvier 2016 au 30 septembre 2023, 270 revendications particulières ont été réglées pour une indemnisation de près de 9,5 milliards de dollars.





avril 2022 au 31 mars 2023, 56 revendications particulières ont été réglées pour une indemnisation totale de 3,5 milliards de dollars, 64 revendications ont été déposées auprès du ministre et le Canada a fait une offre de négociation pour 58 revendications. Du 1 janvier 2016 au 30 septembre 2023, 270 revendications particulières ont été réglées pour une indemnisation de près de 9,5 milliards de dollars. Depuis le début du programme des revendications particulières en 1973 jusqu'au 30 septembre 2023, 675 revendications, totalisant une indemnisation de 13,3 milliards de dollars, ont été réglées par voie de négociation.

