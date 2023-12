Pour une vie plus respectueuse de l'environnement, la laveuse mycup de LG rend le quotidien des utilisateurs de gobelets plus propre et plus pratique.

SÉOUL, South Korea, le 19 déc. 2023 /CNW/ - LG Electronics (LG) s'apprête à dévoiler sa nouvelle laveuse pour gobelets lors du CES 2024. Cette solution de nettoyage unique est dotée d'une technologie de pointe pour améliorer l'hygiène quotidienne des utilisateurs de gobelets, tandis que sa conception sophistiquée incarne l'engagement de LG envers la durabilité environnementale. Avec le nombre croissant de consommateurs soucieux de l'environnement qui utilisent des gobelets, la laveuse mycup de LG simplifie le processus de nettoyage et encourage l'utilisation régulière de gobelets et de tasses réutilisables.

Cette laveuse pratique permet aux utilisateurs de nettoyer un gobelet à la fois, simplement en le plaçant à l'intérieur et en sélectionnant l'un des deux programmes de nettoyage (lavage rapide et lavage supplémentaire) par l'entremise de l'application LG mycup. Le processus de nettoyage est ensuite affiché de manière pratique sur le panneau supérieur pour permettre aux utilisateurs de vérifier l'état du lavage et de recevoir une notification lorsque le cycle est terminé.

Les deux cycles utilisent de l'eau chaude à 65 °C pour garantir un nettoyage complet et hygiénique. Grâce à la technologie des jets de bulles, le cycle de lavage rapide nettoie l'intérieur du gobelet en seulement 30 secondes. Et pour un nettoyage et un séchage en profondeur afin d'éliminer les résidus tenaces, comme les produits laitiers, le cycle de lavage supplémentaire utilise un concept de séchage à l'air intégré pour nettoyer et sécher délicatement le gobelet avec un jet d'eau multidirectionnel et de l'air chaud puissant.

De conception mince et compacte, la laveuse mycup de LG maximise l'utilisation de l'espace sans faire de compromis sur la performance. Ses dimensions peu encombrantes1 en font un appareil idéal pour divers environnements, des cafés branchés aux bureaux très fréquentés, en passant par les établissements d'enseignement. La conception simple et moderne de la laveuse s'intègre parfaitement à tous les espaces intérieurs, alliant fonctionnalité et esthétique.

Dans le cadre de l'engagement ESG de LG envers une vie meilleure pour tous, la laveuse pour gobelets innovante intègre les technologies écologiques des lave-vaisselle de LG pour économiser l'eau. Par exemple, la technologie des jets de bulles de LG réduit considérablement la consommation d'eau tout en maintenant des normes de propreté exceptionnelles2. De plus, la laveuse mycup de LG vise à encourager davantage de personnes à utiliser des gobelets pour diminuer les émissions de carbone et réduire les déchets liés aux gobelets jetables.

« La laveuse pour gobelets compacte et facile à utiliser de LG nettoie les gobelets rapidement et efficacement grâce à ses puissantes capacités de nettoyage. Cela favorise un mode de vie durable qui protège notre planète pour les générations futures », a déclaré Lyu Jae-cheol, président de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics. « Nous continuerons à mettre au point des produits qui ont un effet positif sur la vie quotidienne de nos clients et sur l'environnement, afin d'ouvrir la voie à un avenir plus propre. »

Les visiteurs peuvent découvrir la laveuse mycup de LG et les plus récentes innovations de l'entreprise lors du CES 2024, du 9 au 12 janvier, au kiosque de LG (no 16008 du Centre des congrès de Las Vegas).

À propos de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics

La société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics est un chef de file mondial dans le domaine des appareils électroménagers, des solutions relatives aux maisons intelligentes, des systèmes d'amélioration de la qualité de l'air ainsi que des produits visionnaires, dont l'IA ThinQ de LG. La société crée des solutions complètes pour la maison avec ses technologies fondamentales de pointe et est déterminée à améliorer la qualité de vie et la santé des consommateurs en créant avec discernement des appareils pour la cuisine, des électroménagers et des solutions de climatisation et de chauffage et de purification d'air. Combinés, ces produits offrent une commodité accrue, de superbes performances, un fonctionnement efficace et des avantages irréfutables pour la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LG, veuillez visiter le site www.LGnewsroom.com.

1 Dimensions du produit : largeur de 230 mm, profondeur de 420 mm à 430 mm, hauteur de 900 mm (excluant la hauteur de l'afficheur). 2 La buse à jets de bulles appliquée au mode de lavage rapide de la laveuse pour gobelets mycup de LG, lors de l'essai sur le terrain, permet de réduire la consommation d'eau de 17 %. Basé sur les résultats d'une recherche menée conjointement avec l'Université nationale de Séoul. Les résultats peuvent différer selon la composition de la charge et les facteurs environnementaux.

