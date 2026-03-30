La langue française et sa créativité exposées à l'Assemblée nationale du Québec!

QUÉBEC, le 30 mars 2026 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec est heureuse d'accueillir l'exposition La Machine à jongler les mots : oufti, c'est pas plate jusqu'au 9 mai. Présentée par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec/Canada et Francophonie sans frontières, cette exposition donne vie aux lettres grâce à la rencontre entre l'imaginaire du Québec et de la Belgique.

Issue du Grand Concours linguistique Québec/Fédération Wallonie-Bruxelles, La Machine à jongler les mots rassemble des textes d'élèves de 5e et 6e années du primaire, jeunes bâtisseuses et bâtisseurs de ponts entre les continents. Leurs créations, illustrées par Antoine Schiffers, bédéiste belge primé, célèbrent la francophonie, ses québécismes et belgicismes. Le français, langue commune, se transforme alors en terrain de jeu, d'émotions, de cultures et de partage.

Vernissage et activité spéciale

L'Assemblée nationale convie les amoureux et amoureuses de la langue française, jeunes et moins jeunes, à venir assister au vernissage de l'exposition le 11 avril prochain, de 10 h 30 à 12 h. Votre enfant a entre 9 et 12 ans? Elle ou il pourra profiter de l'occasion pour prendre part à un atelier en présence de l'artiste Antoine Schiffers.

Une activité ludique mettant en lumière le caractère unique des français du Québec et de la Belgique, les richesses de nos cultures et l'énergie créatrice de la jeunesse!

Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l'Assemblée nationale.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Source et renseignements : Camille Simard, Conseillère en communication, Téléphone : 418 928-4009, Courriel : [email protected]