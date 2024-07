K'ÓMOKS, BC, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le chef élu Ken Price, de la K'omoks First Nation (les K'ómoks), l'honorable Gary Anandasangaree, ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Murray Rankin, ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique, ont franchi une étape importante vers le renouvellement de leurs relations de nation à nation.

Les négociateurs en chef des trois parties, en présence de ces dignitaires, ont paraphé l'ébauche du traité des K'ómoks, ce qui représente une étape importante vers l'accession des K'ómoks à l'autonomie gouvernementale. Ce jalon cadre avec la vision de la K'ómoks First Nation en matière d'autodétermination et d'un avenir prospère et sain qui honore son peuple, sa culture, ses langues, ses terres et ses eaux.

Les prochaines étapes de ce processus comprennent un vote de ratification du traité par la K'ómoks First Nation. Si la communauté des K'ómoks ratifie le traité, les gouvernements fédéral et provincial entreprendront les processus de ratification par voie législative. On prévoit que l'achèvement des processus de ratification prendra trois ans, et que le traité entrera en vigueur en 2028.

Ce traité représente les changements importants dans le processus de négociation des traités en Colombie-Britannique, dont la mise au point de la Recognition and Reconciliation of Rights Policy for Treaty Negotiations in British Columbia en 2019. Ces changements positifs reflètent de nouvelles approches collaboratives à l'égard de la négociation qui permettront d'accélérer le processus et de mieux répondre aux besoins et aux priorités des communautés. Ils sont conformes à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à la Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act de la Colombie-Britannique.

Les parties ont hâte de mettre la dernière main à cet important travail et de voir les changements positifs que cet accord historique apportera aux membres de la K'ómoks First Nation s'ils choisissent de ratifier le traité, ainsi qu'à tous les habitants de la Colombie-Britannique et du Canada.

« Aujourd'hui est une journée formidable, mémorable et chargée d'émotions pour les K'ómoks, alors que nous franchissons une étape de plus vers la conclusion du traité des K'ómoks. Au cours des trois dernières décennies, bon nombre de nos dirigeants ont mené des négociations et ont suivi les directives de notre peuple qui a participé à l'élaboration du meilleur traité possible. Les traités constituent la plus grande mesure de réconciliation entre les nations, et le traité des K'ómoks sera le premier du genre à comprendre des changements novateurs au cours des dernières années, comme la reconnaissance des droits et des titres, le renouvellement périodique et d'autres conditions gagnantes propres aux K'ómoks. Les prochaines étapes consistent à communiquer avec nos membres pour veiller à ce que des renseignements exacts et factuels soit accessibles, à ce que leurs questions obtiennent des réponses et à ce qu'ils sentent qu'ils peuvent prendre une décision éclairée sur le traité et la constitution des K'ómoks. »

Chef élu Ken Price

K'omoks First Nation

« La signature du traité des K'ómoks marque une étape cruciale où l'on s'éloigne des siècles de politiques coloniales. Après 30 ans de négociations auxquelles ont participé les K'ómoks, le Canada et la Colombie-Britannique, ce traité représente des innovations stratégiques et transformatrices qui sont essentielles à l'avancement de la réconciliation. Pour le Canada, l'atteinte de ce jalon avec les K'ómoks et la Colombie-Britannique représente une étape importante vers de véritables relations de nation à nation fondées sur le respect mutuel, le partenariat et la pleine reconnaissance des droits. Grâce à des efforts de collaboration tout au long des négociations, nous faisons progresser la réconciliation et traçons la voie à suivre qui promet des avantages significatifs pour l'ensemble de la population canadienne. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le fait de parapher le traité des K'ómoks est une autre étape positive dans un parcours de 30 ans que la K'ómoks First Nation, la Colombie-Britannique et le Canada poursuivent ensemble. Je tiens à saluer et à féliciter toutes les personnes qui ont contribué à l'atteinte de ce jalon. Des décennies de travail acharné de la part des équipes de négociation et un engagement profond envers les membres des K'ómoks, d'autres personnes de la région, d'autres Premières Nations, des gouvernements locaux et des partenaires de l'industrie nous ont montré ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons côte à côte. S'il est ratifié, le traité des K'ómoks apportera des changements positifs - une voie vers l'autonomie gouvernementale, la reconnaissance des droits et des possibilités sociales et économiques - qui mèneront tous vers un avenir prospère et prometteur pour les K'ómoks et tous les membres des communautés environnantes. »

L'honorable Murray Rankin

Ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique

Faits en bref

La K'ómoks First Nation est une des Premières Nations de la Colombie-Britannique, qui en compte plus de 200.

Le territoire traditionnel des K'ómoks s'étend au nord jusqu'à l'île Quadra et jusqu'aux parties sud du détroit de Johnstone; le cœur du territoire des K'ómoks étant situé dans la vallée de Comox , sur la côte est du centre de l'Île de Vancouver . Les réserves des K'ómoks, y compris leur administration, et leur territoire se situent principalement autour de la ville de Courtenay .

, sur la côte est du centre de l'Île de . Les réserves des K'ómoks, y compris leur administration, et leur territoire se situent principalement autour de la ville de . La K'ómoks First Nation compte 351 membres inscrits, dont 102 vivent dans la réserve.

Les K'ómoks, le Canada et la Colombie-Britannique négocient des traités depuis 1994. Ces négociations arrivent maintenant à la fin de l'étape 5, négociation en vue de conclure un traité, du processus de négociation des traités élaboré en Colombie-Britannique, qui a été facilité par la Commission des traités de la Colombie-Britannique.

En mars 2011, la K'ómoks First Nation a voté en faveur de l'entente de principe, qu'elle a ensuite signée en mars 2012 avec le Canada et la Colombie-Britannique. En juin 2019, les parties ont signé l'Accord de revitalisation des négociations du traité des K'ómoks.

Depuis de nombreuses années, les K'ómoks travaillent en étroite collaboration avec l'administration locale, des communautés avoisinantes et des partenaires de l'industrie pour créer des possibilités économiques et des services régionaux, y compris en collaborant avec le district régional de la vallée de Comox pour obtenir 30 millions de dollars aux fins du traitement moderne des eaux usées à Royston et à Union Bay et en se joignant à un partenariat de 35,9 millions de dollars avec Western Forest Products.

Une fois ce traité paraphé et ratifié, le Canada poursuivra ses consultations auprès des nations avoisinantes sur les revendications territoriales qui se chevauchent.

