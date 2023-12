TORONTO, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Mudit Jain, directeur général, Solutions de gestion de patrimoine, Gestion privée de patrimoine CIBC ainsi que des représentants de la Hockey Education Reaching Out Society (HEROS) se sont joints à Graham Mackenzie, directeur général, Produits négociés en bourse, Bourse de Toronto (TSX) afin d'ouvrir les marchés et de souligner la 39e Journée du miracle CIBC.

Pendant cette journée, qui se tient chaque année le premier mercredi de décembre, les équipes des Marchés financiers CIBC et de CIBC Wood Gundy font don de leurs honoraires et commissions pour aider des enfants des quatre coins du monde à accéder à des services et à des programmes de soutien essentiels. Depuis 1984, la Journée du miracle CIBC a permis de recueillir plus de 272 millions de dollars à l'échelle mondiale. Activité de la Fondation CIBC, la Journée du miracle vise à créer un monde où chaque idée est une possibilité et à instaurer plus d'équité dans la société, et vient concrétiser la conviction sincèrement attentionnée de CIBC qu'ensemble, autour d'une vision commune, nous pouvons surmonter les obstacles et devenir plus unis, plus résilients, plus prospères et prêts pour l'avenir.

