MONTRÉAL, NEW YORK et LONDRES, le 25 sept. 2025 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui que la journée de négociation annuelle de son programme Action-Éducation, tenue le 24 septembre 2025, a permis d'amasser 1,5 million de dollars pour aider des étudiants à accéder à des études postsecondaires. Depuis le début de l'initiative en 2005, BMO a versé plus de 35 million de dollars canadiens, aidant plus de 5 500 étudiants grâce à des bourses d'études, du mentorat et des possibilités d'évolution de carrière.

Cette année, BMO a fait don d'une partie des revenus tirés des commissions sur les opérations boursières institutionnelles de BMO Marchés des capitaux, ainsi que des commissions sur les opérations de BMO Gestion du patrimoine, à des organismes qui aident des étudiants prometteurs à poursuivre leurs objectifs d'études et professionnels.

« La journée de négociation du programme Action-Éducation traduit bien la raison d'être de BMO, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, a affirmé Alan Tannenbaum, chef de la direction, BMO Marchés des capitaux. Grâce à nos clients et à nos employés, nous sommes en mesure de soutenir les organisations qui font la promotion de l'égalité des chances par l'éducation. »

L'événement de cette année a marqué la poursuite de la collaboration entre les secteurs d'activité de BMO, BMO Gestion de patrimoine se joignant encore une fois à l'initiative.

« Nous sommes fiers de contribuer à un programme qui fait une différence significative dans la vie des étudiants, a déclaré Deland Kamanga, chef, BMO Gestion de patrimoine. En reversant une partie des commissions sur les transactions réalisées par BMO Gestion de patrimoine, nous aidons les étudiants à exploiter leur potentiel et soutenons les collectivités dans lesquelles nous vivons, travaillons et prospérons. »

Pour plus d'information sur le programme Action-Éducation, cliquez ici.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 31 juillet 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

Requêtes médias : Louis-Julien Dufresne, Montréal, [email protected], 514-560-0244