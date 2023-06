TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 20 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Great-West Lifeco Inc. (TSX : GWO) sera l'hôte d'une Journée de l'investisseur pour souligner les moyens pris par la compagnie afin de repositionner activement son portefeuille en vue d'une croissance axée sur trois facteurs de valeur.

La conférence organisée aujourd'hui sera consacrée à la gestion du patrimoine et des actifs. Elle comprendra des présentations données par les membres suivants de la haute direction de la compagnie qui expliqueront comment ils font croître l'entreprise afin de répondre aux besoins changeants en matière de gestion du patrimoine des particuliers :

Paul Mahon , président et chef de la direction

, président et chef de la direction Garry MacNicholas , vice-président exécutif et chef des services financiers

, vice-président exécutif et chef des services financiers Raman Srivastava , vice-président exécutif et chef des systèmes d'information

, vice-président exécutif et chef des systèmes d'information Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation, Canada

Fabrice Morin , vice-président exécutif, Gestion du patrimoine individuel et Solutions d'assurance, Canada

, vice-président exécutif, Gestion du patrimoine individuel et Solutions d'assurance, David Harney , président et chef de l'exploitation, Europe

, président et chef de l'exploitation, Ed Murphy , président et chef de la direction, Empower

, président et chef de la direction, Empower Carol Waddell , présidente, Empower Personal Wealth

« Dans le cadre de notre exécution de la stratégie de Great-West Lifeco, nous avons repositionné notre portefeuille pour que chaque secteur soit prêt à soutenir la prochaine phase de croissance », a déclaré Paul Mahon, président et chef de la direction. « Nous nous concentrons sur les investissements porteurs de la plus grande occasion de croissance, ce qui inclut la création et l'accroissement des positions de chef de file pour mieux prendre de l'envergure. Nous portons également notre attention sur l'ajout des capacités appropriées pour bonifier notre portefeuille de gestion du patrimoine des particuliers. »

Webémission

La webémission commencera à 9 h et prendra fin à 12 h 10 HE. Pour vous inscrire et participer à la webémission en direct, consultez la page Journée de l'investisseur Great-West Lifeco 2023. Vous y trouverez également le programme et la présentation.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2022, ses compagnies comptaient environ 31 000 employés, 234 500 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 38 millions de relations clients au sein de ces régions. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

