Des jeux, du plaisir et de beaux moments à l'horizon : Cineplex annonce l'ouverture d'un nouveau Playdium à Vaughan Mills

Le tout nouvel emplacement Playdium offrira un parcours d'aventure, un mur d'escalade, un terrain de tag au laser, des allées de quilles, plus de 70 jeux et de savoureuses options de restauration.

TORONTO, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Chef de file dans le secteur du divertissement et des médias, Cineplex (TSX : CGX) ouvre un tout nouveau Playdium à Vaughan, en Ontario. La construction de ce cinquième emplacement est déjà en cours, et son inauguration est prévue à l'été 2026. Chez Playdium, les clients peuvent profiter de plus de 70 jeux et attractions, y compris un mur d'escalade, un parcours d'aventure, des allées de petites quilles en plus de Gel Blasters Nexus, une expérience palpitante à vivre en groupe, à mi-chemin entre la tag au laser et le paintball. Et quand le besoin d'une petite pause se fait sentir, les clients ont accès à une foule d'options de restauration, que ce soit pour casser la croûte ou manger un copieux repas.

« Playdium Vaughan Mills, qui ouvrira ses portes l'été prochain, est le meilleur des terrains de jeux : il réunit plus d'attractions sous un même toit que n'importe quel autre Playdium au Canada, affirme Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. Situé au cœur d'une communauté en pleine croissance, ce nouvel emplacement deviendra une destination où familles et groupes d'amis pourront passer des moments mémorables tout en profitant d'une vaste gamme d'attractions, de jeux et d'excellente nourriture. »

« Nous sommes fiers d'accueillir le nouveau Playdium à Vaughan Mills. Il viendra compléter l'offre de divertissement de l'une des destinations les plus dynamiques au Canada pour magasiner et profiter de la vie. Ce partenariat reflète notre engagement à créer des espaces où les gens d'ici et d'ailleurs peuvent se rassembler pour magasiner, manger et, désormais, s'amuser comme jamais », indique Joanne Ross, vice-présidente, Gestion des propriétés commerciales pour l'Ontario de JLL Canada.

S'étalant sur près de 2 230 mètres carrés (24 000 pieds carrés), ce nouvel espace effervescent a été conçu pour procurer du plaisir et s'adresse à un public de tous les âges et niveaux, que ce soit des joueurs occasionnels ou de grands compétitifs. Côté nourriture, Playdium n'a pas lésiné sur l'offre, qui contient des options pour faire plaisir à tout le monde : burgers, pizzas, poutines, sandwichs, nachos et frites, sans compter des gâteries pour ceux qui ont le bec sucré et des boissons pour fêter toutes les victoires. Des salles privatives sont également disponibles afin d'offrir un espace idéal pour les anniversaires, les sorties d'équipe ou tout grand groupe cherchant un endroit pour célébrer et s'amuser.

