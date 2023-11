MONTRÉAL, le 17 nov. 2023 /CNW/ - CargoM, la Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, a tenu mercredi le 15 novembre, au Pavillon du Grand Quai du Port de Montréal, la 8e édition de sa Journée carrières, un événement unique et incontournable qui fait la promotion des métiers et des formations du secteur de la logistique et du transport de marchandises. D'une importance capitale pour le développement du Grand Montréal, ce secteur représente plus de 6 000 entreprises et près de 130 000 emplois directs et indirects.

Ont pris parole lors du lancement de la Journée carrières de CargoM : M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie; Mme Karine Boivin Roy, adjointe gouvernementale à la ministre de l’Emploi, Mme Kateri Champagne Jourdain; Mme Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville de Montréal dans l’arrondissement de Ville-Marie, membre du comité exécutif et responsable du transport et de la mobilité et M. Mathieu Charbonneau, directeur général, CargoM (Groupe CNW/CargoM)

Plus de trente-cinq exposants se sont présentés afin de pourvoir au-delà de 900 postes, des emplois diversifiés et bien rémunérés en logistique, en transport maritime, routier, ferroviaire et aéroportuaire. Plusieurs institutions d'enseignement étaient également sur place afin de mettre de l'avant les nombreuses formations, professionnelles, techniques et universitaires associées au domaine. Près de 400 participants sont venus découvrir les acteurs clés de ce secteur. La Journée carrières de CargoM a été rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et à l'implication de partenaires tels que l'Administration portuaire de Montréal, PME MTL Centre-Est et le Fonds de solidarité FTQ.

Un événement à multiples volets

Plusieurs moments forts ont marqué cet événement :

Les visites de M. Pierre Fitzgibbon , ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, de Mme Karine Boivin Roy , adjointe gouvernementale à la ministre de l'Emploi, Mme Kateri Champagne Jourdain , et de Mme Sophie Mauzerolle , conseillère de la Ville de Montréal dans l'arrondissement de Ville-Marie , membre du comité exécutif et responsable du transport et de la mobilité

, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, de , adjointe gouvernementale à la ministre de l'Emploi, , et de , conseillère de la Ville de Montréal dans l'arrondissement de , membre du comité exécutif et responsable du transport et de la mobilité Une présentation des services aux entreprises du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (Services Québec de Montréal)

Une présentation de PME MTL Centre-Est

Des recrutements éclairs

La présence de simulateurs de conduite de poids lourd, de train et de grue, ainsi que des camions en démonstration

Une activité de réseautage lors de la clôture de l'événement en collaboration avec l'Association canadienne en logistique (CITT)

« Le ministère des Transports et de la Mobilité durable est chanceux de pouvoir compter sur la collaboration de CargoM dans le cadre de ses activités. Si faire bouger de la marchandise du point A au point B dans un territoire comme Montréal paraît simple, c'est que les acteurs de la logistique et du transport se concertent et développent une vision cohérente des déplacements. Notre gouvernement continuera d'appuyer CargoM pour maintenir la chaîne d'approvisionnement compétitive tout en la rendant plus verte et performante. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« L'industrie de la logistique et du transport est de plus en plus importante, et je tiens à souligner l'initiative de CargoM quant à l'organisation d'une Journée carrières. Ce secteur joue un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement des marchandises du Québec, en plus de représenter une part du PIB totalisant 11,5 milliards de dollars. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La Journée carrières est un événement d'envergure qui met en valeur un grand nombre d'emplois de qualité du secteur de la logistique et du transport de marchandises. Face aux défis de recrutement et de rétention de la main-d'œuvre, il est important pour les employeurs de pouvoir valoriser les métiers de l'industrie et d'échanger directement avec des personnes à la recherche d'un emploi. Je souligne également le travail des organisateurs qui favorise les interactions et les synergies entre les différents acteurs du milieu. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« La Journée carrières, événement phare de CargoM, est devenue une tradition pour nos membres et partenaires qui restent toujours mobilisés et aussi préoccupés par les enjeux de main-d'œuvre et de formation. Rappelons que l'objectif premier de ce salon de l'emploi est de promouvoir les métiers et formations, mais également de faire connaître ce pan essentiel de notre économie auprès du grand public par une vaste campagne de promotion. Cette journée est également l'occasion idéale pour les acteurs des entreprises participantes de se rencontrer, échanger et tisser des liens d'affaires. Pour toutes ces raisons, de telles initiatives doivent être soutenues par nos gouvernements et des événements rassembleurs comme la Journée carrières de CargoM doivent perdurer. Nous espérons pouvoir encore longtemps poursuivre ce travail de promotion des métiers et des formations avec tous nos membres, partenaires et collaborateurs. »

Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM

La main-d'œuvre : élément vital au bon fonctionnement de notre chaîne logistique

Le secteur de la logistique et du transport de marchandises est essentiel au bien-être de notre société. Les enjeux de main-d'œuvre et de formation touchent nos entreprises et mettent en péril la santé de notre chaîne d'approvisionnement. Deux secteurs sont particulièrement affectés : l'industrie du camionnage et l'industrie maritime. CargoM travaille en étroite collaboration avec les deux comités sectoriels qui les représentent. Camo-route, le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie du transport routier, et le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie maritime qui ont tous deux mis à jour leurs diagnostics sectoriels cette année. Globalement, la problématique liée à la pénurie de main-d'œuvre demeure la même. Les futurs départs à la retraite et le nombre élevé de postes vacants font toujours pression sur la plupart des entreprises.

Par l'entremise de son chantier main-d'œuvre, CargoM met en œuvre plusieurs projets concertés et complémentaires aux actions des comités, tels que la Journée carrières en transport et logistique, le Programme d'immersion professionnelle en camionnage (PIPC), qui pourra être adapté à d'autres métiers, la diffusion de son infolettre Emplois et la promotion, pour ses membres, des postes à pourvoir.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (cargo-montreal.ca -- @CargoMtl) rassemble les acteurs de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, dont les institutions d'enseignement, les exportateurs et importateurs, les centres de recherche, les associations et comités sectoriels, autour d'objectifs communs et de projets concertés, dans le but d'accroître la cohésion, la compétitivité et le rayonnement de ce secteur.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le gouvernement du Québec et par l'ensemble de ses membres.

SOURCE CargoM

Renseignements: Joëlle Deraspe, Nice Marketing, 514 655-9945, [email protected] ; Yves Murray, CargoM, 514 508-2609, [email protected]