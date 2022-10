LONDRES, le 6 oct. 2022 /CNW/ - La HSBC a lancé HSBC Trade Solutions (HTS) pour les clients de ses deux plus importants marchés, le Royaume-Uni et Hong Kong. Tout en rendant le commerce simple, rapide et sûr grâce à des outils numériques intégrés, HTS soutiendra des activités commerciales qui évoluent rapidement sur différentes plateformes et de nombreux écosystèmes.

Développée en partenariat avec CGI, la nouvelle plateforme permet aux clients de sélectionner et de gérer tous leurs produits de financement commercial en ligne. HTS s'appuie sur une conception modulaire et une pile technologique flexible fondées sur les API. Elle constituera l'épine dorsale de l'offre commerciale de premier plan de HSBC, qui prend en charge 800 milliards $ US du commerce international par année.

Dans un contexte de transformation permanente en raison des nouvelles technologies, de l'amélioration de la résilience de la chaîne d'approvisionnement et des impératifs ESG, HTS permettra à la banque de s'adapter aux changements à venir de manière rapide et efficace.

HTS a redéfini l'expérience client grâce à des interfaces numériques et intuitives. Proposées en libre-service, elles ont été développées en ayant recours à l'ethnographie. Les clients bénéficieront également d'un traitement en temps réel et d'un degré plus élevé d'automatisation. L'utilisation de la nouvelle plateforme renforce également la gestion et la surveillance des risques grâce à des contrôles entièrement intégrés en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de sanctions, de fraude et de risque de crédit.

« HTS a été créée en étroite collaboration avec nos clients et constitue une avancée majeure en ce qui a trait à l'expérience client, a affirmé Vinay Mendonca, responsable mondial, Produits et offres de services de financement commercial, HSBC. Sa flexibilité permettra à diverses solutions numériques de s'intégrer aux écosystèmes en évolution constante de nos clients. Grâce à celles-ci, 88 % de nos transactions commerciales sont désormais réalisées de façon numérique sur de nombreux canaux. »

« Ce lancement est un moment phare pour le marché et renforce la solide relation professionnelle entre CGI et la HSBC, a ajouté David York, vice-président, Marchés bancaires et financiers, CGI au Royaume-Uni. Nous sommes heureux de poursuivre cette étroite collaboration pour susciter des changements positifs dans de nombreux domaines très importants. »

L'architecture de données convergentes de HTS accélérera la prise de décision et offrira des renseignements plus détaillés sur les clients. Les actifs de financement du commerce sont de plus en plus considérés comme une classe d'actifs à investir et le moteur automatisé de la plateforme permettra d'en étendre la distribution.

La plateforme de base a été construite et déployée au Royaume-Uni et à Hong Kong et est maintenant introduite sur d'autres marchés du réseau HSBC.

