SKIDEGATE, BC, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la Haida Nation, la Colombie-Britannique et le Canada ont annoncé la conclusion de la signature d'une entente de reconnaissance élaborée conjointement. Il s'agit d'une étape importante vers la réconciliation, ou de Gud ad T'alang HlG̲ang.gulx̲a Tll Yahda • Tll yá'adee G̱ii gud ahl t'álang hlG̱ángulaang (« Des gens qui travaillent ensemble pour redresser la situation »).

L'Entente de reconnaissance de Nang K' uula • Nang K 'úulaas établit que la Haida Nation détient le titre et les droits de la Haida Nation, dont les droits inhérents de gouvernance et d'autodétermination, et que le Conseil de la Haida Nation est l'organe directeur de la Haida Nation, autorisé par la Constitution de la Haida Nation.

La cérémonie de signature d'aujourd'hui officialise l'engagement du Canada à reconnaître que le Conseil de la Haida Nation est l'organe directeur de la Haida Nation par le biais de la législation, ce qui reflète le travail effectué par la Haida Nation et la Colombie-Britannique au printemps dernier avec l'adoption de la Haida Nation Recognition Act.

La conclusion de cette entente est l'une des étapes du cheminement vers la réconciliation et servira de point de départ à la prochaine série d'ententes que la Haida Nation, la Colombie-Britannique et le Canada négocieront. Les négociations à venir porteront sur la mise en œuvre des droits inhérents de la Haida Nation à la gouvernance et à l'autodétermination ainsi que sur d'autres sujets prioritaires dans le cadre de la stratégie de réconciliation Gay G ahlda (« Changing Tide »).

Le Canada s'est engagé à travailler avec ses partenaires autochtones pour rétablir les relations de nation à nation, mettre en œuvre leur droit inhérent à l'autodétermination et soutenir les communautés qui s'éloignent de la Loi sur les Indiens et font la transition vers l'autonomie.

« En signant l'Entente de reconnaissance de Nang K' uula • Nang K 'úulaas, le Canada et la Colombie-Britannique respectent le régime de gouvernance contemporain de la Haida Nation. Ce travail prépare le terrain à la coexistence pacifique des gouvernements sans nuire au titre et aux droits inhérents de la Haida Nation. Nous avons hâte de prendre les prochaines mesures pour redresser la situation. »

Gaagwiis (Jason Alsop)

Président de la Haida Nation

« L'Entente de reconnaissance de Nang K 'uula • Nang K̲'úulaas est une étape importante vers la réconciliation et le renforcement de notre relation de nation à nation avec la Haida Nation, ainsi que vers l'autodétermination de cette dernière. Cette reconnaissance est attendue depuis longtemps et est due à juste titre. Nous nous réjouissons de travailler ensemble, de gouvernement à gouvernement, pour consolider cette relation renouvelée, faire avancer les priorités communes et œuvrer à un avenir meilleur. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Aujourd'hui, la Haida Nation, la Colombie-Britannique et le Canada reconnaissent leur existence dans le cadre d'une relation de gouvernement à gouvernement. L'Entente de reconnaissance de Nang K 'uula • Nang K 'úulaas et la Haida Nation Recognition Act, une loi provinciale qui entre en vigueur aujourd'hui, sont des réalisations importantes vers la reconnaissance du droit inhérent à la gouvernance de la Haida Nation et vers une réconciliation durable à Haida Gwaii. »

L'honorable Murray Rankin

Ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la C.-B.

Faits en bref

Haida Gwaii est situé à environ 100 kilomètres à l'ouest de la côte Nord de la Colombie-Britannique et constitue un groupe de plus de 200 îles, grandes et petites, qui totalisent environ un million d'hectares (3 750 milles carrés). Les membres de la Haida Nation vivent à Haida Gwaii depuis des temps immémoriaux.

Le Conseil de la Haida Nation, en tant que gouvernement national, a été créé en 1974, et la Constitution de la Haida Nation a été adoptée officiellement en 2003. La Constitution donne au Conseil de la Haida Nation le mandat de régler la question du titre et des droits et de veiller à ce que son peuple conserve son lien avec Haida Gwaii à perpétuité.

Le Conseil de la Haida Nation a négocié et signé des ententes avec d'autres Premières Nations côtières, des organisations non gouvernementales et des communautés locales et continue de travailler à des ententes avec les gouvernements fédéral et provincial.

En 2021, la Haida Nation, la Colombie-Britannique et le Canada ont signé le cadre de réconciliation Gay G ahlda (« Changing Tide »), qui établit une démarche progressive pour la négociation d'ententes de réconciliation. L' Entente de reconnaissance de Nang K' uula • Nang K 'úulaas est la première entente tripartite conclue dans le cadre de ce processus de négociations renouvelé.

(« Changing Tide »), qui établit une démarche progressive pour la négociation d'ententes de réconciliation. L' est la première entente tripartite conclue dans le cadre de ce processus de négociations renouvelé. La Haida Nation et la Colombie-Britannique ont toutes deux signé l'Entente les 4 et 24 avril 2023 respectivement. Le 9 mai 2023, la Colombie-Britannique a adopté la loi provinciale habilitante connexe, soit la Haida Nation Recognition Act .

. La prochaine étape consistera pour le Canada à présenter une loi fédérale habilitante pour que l'Entente entre entièrement en vigueur.

L'Entente n'empêche pas d'apporter des changements aux relations et aux ententes juridiques établies avec le Conseil de bande de Skidegate et le Conseil du village d' Old Massett ou les membres de leur bande.

