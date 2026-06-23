LA GUINGUETTE DU SUD-OUEST REVIENT POUR UNE 6e ÉDITION ET BONIFIE SA PROGRAMMATION SUR SEPT JOURNÉES D'ACTIVITÉS GRATUITES

Le 24 juin, puis du 26 au 28 juin et du 3 au 5 juillet 2026, l'immense terrasse éphémère aménagée au bord du canal de Lachine accueillera spectacles, activités familiales, découvertes gourmandes et diffusion officielle de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

MONTRÉAL, le 23 juin 2026 /CNW/ - Forte du succès rencontré au cours des dernières années, la Guinguette du Sud-Ouest revient pour une 6e édition et déploie sa plus importante programmation à ce jour. Le 24 juin, puis du 26 au 28 juin et du 3 au 5 juillet, l'événement investira le parc de l'Ancienne-cour-de-triage, au bord du canal de Lachine, avec sept journées d'activités gratuites.

Partenaires officiels (Groupe CNW/La Lutinerie de Montréal)

Véritable rendez-vous du début de l'été montréalais, la Guinguette du Sud-Ouest transforme les berges du canal en une immense terrasse éphémère pouvant accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Spectacles, découvertes gourmandes, bières de microbrasseries, cocktails, activités familiales, artisans d'ici et espaces de détente s'y côtoient dans une ambiance inspirée de l'art de vivre montréalais et de son caractère insulaire.

Comme le veut désormais la tradition, le coup d'envoi de la saison sera donné le 24 juin à l'occasion des célébrations officielles de la Fête nationale du Québec dans le Sud-Ouest. Organisée pour une sixième année consécutive en collaboration avec l'Arrondissement du Sud-Ouest, le Gouvernement du Québec, le Comité de la Fête nationale du Québec et Patrimoine canadien, cette journée offrira une programmation 100 % gratuite mettant à l'honneur les artistes d'ici avec les prestations de Roselle, Théo Théo ainsi que Nicolas Pellerin et Les Grands Hurleurs. Les visiteur(euse)s pourront également profiter du Coin des enfants présenté par la Caisse Desjardins du Sud-Ouest de Montréal, d'activités familiales, du Marché Tropical ainsi que du Bingo du Sud-Ouest organisé en collaboration avec la SDC Les Quartiers du Canal, la SDC Monk et la SDC Pointe-Saint-Charles.

« C'est toujours un immense plaisir de retrouver les citoyennes et citoyens du Sud-Ouest pour célébrer à la fois la Fête nationale du Québec et la Guinguette du Sud-Ouest. Au fil des années, cet événement est devenu un incontournable du début de l'été, un moment privilégié pour se rassembler, profiter de notre magnifique bord de l'eau et partager des instants festifs en toute convivialité. Que ce soit pour assister aux spectacles, découvrir des saveurs locales, vivre l'ambiance unique de la Guinguette ou souligner notre Fête nationale, profitons de l'occasion pour célébrer ce qui nous rassemble », mentionne la mairesse de l'arrondissement du Sud-Ouest, Véronique Fournier.

L'édition 2026 sera également marquée par la diffusion officielle de la Coupe du monde de la FIFA 2026, un projet financé par la Ville de Montréal. Les participant(e)s pourront ainsi suivre plusieurs matchs sur écrans géants dans un cadre exceptionnel au bord de l'eau et vivre l'un des plus grands rendez-vous sportifs de la planète au cœur du Sud-Ouest.

Alors que de plus en plus d'activités estivales deviennent payantes, la Guinguette du Sud-Ouest poursuit sa mission de rendre la culture, le divertissement et les espaces publics accessibles au plus grand nombre.

« Montréal est reconnue pour l'extraordinaire richesse de sa saison estivale. Nous sommes fiers que la Guinguette du Sud-Ouest ait su s'y tailler une place et devenir un rendez-vous attendu du début de l'été. Dans un contexte où la gratuité se fait de plus en plus rare, nous croyons qu'il demeure essentiel d'offrir aux citoyen(ne)s des occasions de se rassembler, de célébrer et de profiter de leur ville sans barrière financière. Cette 6e édition reflète cette ambition plus que jamais », souligne Line Basbous, directrice générale de La Lutinerie.

La Guinguette du Sud-Ouest



Dates : le 24 juin, puis du 26 au 28 juin et du 3 au 5 juillet 2026



Lieu : parc de l'Ancienne-cour-de-triage, longé par la piste cyclable au 3701, rue Saint-Patrick, Montréal (Québec) H4E 1A1



Horaires : 24 juin de 15 h à 23 h, vendredis de 15 h à 23 h, samedis de 11 h à 23 h et dimanches de 11 h à 21 h

Visuels haute résolution à télécharger • https://urls.fr/HvHpaB



À propos • La Lutinerie est un promoteur événementiel reconnu à Montréal, notamment pour ses événements et installations du temps des Fêtes dans le Quartier des spectacles et dans Le Sud-Ouest. L'organisme est récipiendaire et finaliste de plusieurs prix (Tourisme Montréal, Chambre de commerce et d'industrie du Sud-Ouest).



Renseignements pour la presse • Line Basbous, directrice générale de La Lutinerie : 514-550-7646 - [email protected]

Pour plus d'informations sur nos événements, les horaires et les emplacements, consultez la page Facebook des Guinguettes ou encore, visitez le site Internet : lesguinguettes.ca

SOURCE La Lutinerie de Montréal

Renseignements pour la presse • Line Basbous, directrice générale de La Lutinerie : 514-550-7646 - [email protected]