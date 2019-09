La Guilde lance une campagne de recrutement chez les réalisateurs documentaires

L'initiative sera menée pendant l'automne partout au Canada

TORONTO, le 8 sept. 2019 /CNW/ - La Guilde canadienne des réalisateurs lance une campagne de recrutement pour augmenter son nombre de membres œuvrant dans le documentaire. L'annonce a été faite ce matin à l'événement « DGC Visionaries » à Toronto. Cette campagne comprendra des commandites dans divers festivals des quatre coins du pays cet automne, et débutera au « Doc Day » à la conférence de l'industrie au Festival international du film de Toronto (voir la liste des festivals ci-dessous).

« La Guilde est le lieu de rassemblement des réalisateurs canadiens de longs métrages, et donc des documentaristes, explique Tim Southam, président de la Guilde. Alors, nous lançons un appel. Nous ne voulons voir aucun documentariste passer à côté des avantages de la Guilde, qui sont déterminants dans la carrière des membres. »

Les documentaristes canadiens ont connu du succès partout dans le monde - et parmi ces derniers des membres de la Guilde - mais depuis longtemps leurs communautés sont sous-représentées (et parfois pas représentées du tout) dans l'industrie. Cette campagne permettra de recruter des documentaristes, de souligner la valeur commerciale de leur travail et de leur accorder plus de poids au moment d'élaborer des politiques.

« Chaque fois que j'ai affaire aux gens de la Guilde, je sens qu'ils sont véritablement dévoués à la croissance et au succès des réalisateurs canadiens, explique Tiffany Hsiung, lauréate d'un prix Peabody. En tant que membre de la guilde, je me suis toujours sentie bien représentée et soutenue dans mon travail. Sachant que nous faisons partie d'une guilde qui nous soutient crée une différence importante dans nos futures entreprises en tant que cinéastes. »

Dans le cadre de cette initiative, la Guilde lèvera ses droits d'adhésion et offrira un rabais de 50 % sur les cotisations annuelles pour 2020 - une économie de 3 500 $ au total. Les membres obtiendront également l'accès au régime de soins de santé Bénéfices DGC, des tarifs préférentiels pour une assurance de production ainsi que la possibilité de cotiser au REER collectif à frais de gestion avantageux de la Guilde.

Festivals du film visités au Canada :

Calgary (Alberta) - Festival international du film de Calgary, 18 septembre 2019

Halifax (Nouvelle-Écosse) - Festival international du film de l'Atlantique, 19 septembre 2019

Vancouver (Colombie-Britannique) - Festival international du film de Vancouver, 26 septembre 2019

Montréal (Québec) - Festival du nouveau cinéma, 9 octobre 2019

La Guilde canadienne des réalisateurs (DGC) est une organisation syndicale nationale qui représente plus de 4 800 personnes créatives et logistiques clés du secteur des médias visuels couvrant tous les domaines de réalisation, de conception, de production et d'édition. La DGC négocie et gère de nombreux accords collectifs et lobbies sur des questions qui sont source d'inquiétude pour ses membres, y compris l'état du contenu canadien et la réglementation du CRTC. Elle s'assure également que les fonds sont maintenus pour la programmation des médias visuels.

