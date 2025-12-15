La guignolée des médias franchit le cap des 4,8 millions $ récoltés à mi-parcours - Une progression de 300 000 $ et il reste encore 2 semaines pour donner !

MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - À mi-chemin de sa 25ᵉ édition, La guignolée des médias confirme l'élan de solidarité qui anime le Québec. En date d'aujourd'hui, 4 796 103 $ ont été amassés, soit près de 300 000$ de plus qu'à la même période l'an dernier. Ce montant comprend les dons de la collecte de rue du 4 décembre, sur guignolee.ca ainsi que chez Provigo, Maxi et Nissan. Les résultats finaux seront dévoilés sur guignolee.ca (section « Salle de presse ») et sur Cision, le mercredi 31 décembre.

La mobilisation continue jusqu'au 31 décembre

Il ne vous reste que 17 jours pour donner et ainsi dépasser le record de 5,1 millions $ enregistré l'an dernier. Plusieurs moyens rapides et faciles sont proposés :

En faisant un don dans l'un des 217 supermarchés Maxi et Provigo;

En contribuant chez les 63 concessionnaires Nissan du Québec;

En versant un don à guignolee.ca à la région de votre choix;

En textant NOEL au 20222 pour un don de 10 $.

Voici les montants récoltés dans les différentes régions jusqu'à maintenant :

Abitibi-Témiscamingue 626 263,90 $ Chaudière-Appalaches / Granit 46 993,13 $ Côte-Nord 340 967,40 $ Estrie / Centre-du-Québec 317 056,45 $ Lanaudière 132 781,53 $ Laurentides 505 610,00 $ Laval 145 303,01 $ Mauricie Nicolet-Bécancour 225 892,00 $ Montérégie 19 153,00 $ Montérégie / Rive-Sud de Montréal 354 317,13 $ Montérégie-Ouest 189 406,00 $ Montréal 343 308,70 $ Nord du Québec 14 200,00 $ Outaouais 94 006,00 $ Rimouski 110 235,00 $ Saguenay-Lac-Saint-Jean 427 416,81 $ Vallée du Richelieu 55 868,76 $ Ville de Québec 364 324,34 $

À ces sommes s'ajoutent plus de 483 000 $ récoltés chez nos partenaires.

Une 25e édition sous le signe de l'engagement

Depuis 2001, La guignolée des médias est la seule cause sociétale organisée et soutenue par une centaine de médias du Québec. À ce jour, elle a récolté 72,4 millions $ et plusieurs milliers de kilos de nourriture distribués à plus de 100 organismes bénéficiaires. Les médias s'unissent autour de cette opération annuelle pour permettre aux gens dans le besoin de célébrer la période des fêtes dans la dignité. Les dons récoltés servent aussi dans les mois qui suivent, lorsque les besoins demeurent aussi importants.

Pour tout savoir sur la plus grande collecte alimentaire au Québec (nouvelles, images, organismes bénéficiaires, porte-paroles, publicités, médias participants, recrutement de bénévoles…), visitez guignolee.ca.

