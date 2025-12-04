/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Répertoire de contacts pour faciliter la couverture de La guignolée des médias de Montréal/

Nouvelles fournies parLA GRANDE GUIGNOLEE DES MEDIAS
04 déc, 2025, 06:00 ET
MONTRÉAL, le 3 déc. 2025 /CNW/ -
Membres des médias,
Afin de faciliter votre travail lors de la collecte de rue de La guignolée des médias du jeudi 4 décembre, nous avons préparé pour vous un répertoire complet des contacts liés à l'événement.
Ce document regroupe les personnes-ressources disponibles dans chaque secteur ainsi que leurs coordonnées pour vous permettre d'obtenir rapidement l'information nécessaire à votre couverture journalistique.
Nous espérons que cet outil contribuera à simplifier vos démarches et à soutenir votre travail sur le terrain.
RÉPERTOIRE CONTACTS MÉDIAS POUR MONTRÉAL
Relations de presse
Informations générales : guignolee.ca (section salle de presse)
Tous les communiqués sont aussi disponibles sur Cision
Agence de communication 180Deux pour La guignolée des médias
Denise Deveau 514 953-9889 [email protected]
Isabelle Fafard 514 865-8157 [email protected]
Pour planifier une entrevue avec les porte-paroles désignés par les médias
Véronique Fecteau 514 893-0773 [email protected]
Organismes bénéficiaires
Société de Saint-Vincent de Paul
Solenne Gariépy, coordonnatrice aux communications et événement
438 346-2943
[email protected]
Jeunesse au soleil
Ann St-Arnaud, directrice Communications 514 984-7592
[email protected]
Moisson Montréal
Éliane Larouche, conseillère principale, communications et affaires publiques 514 701-4206,
[email protected]
Collaborateurs
Léger
Éric Chalifoux, directeur conseil sénior
514 982-2464 ou 514 885-4438
[email protected]
Geneviève Mercille, professeure agrégée
Département de nutrition - Faculté de médecine, Université de Montréal, chercheure
Centre de recherche en santé publique
514 267-2912
[email protected]
Jessica Dufresne, Ph.D
Chargée de projet droit à l'alimentation
514 529-3448, poste 207 ou 514 880-2989
[email protected]
Philippe Goulet Coulombe, PhD, Professeur
Département des sciences économiques, ESG UQÀM
438 864-9543
[email protected]
