AVIS AUX MÉDIAS - Répertoire de contacts pour faciliter la couverture de La guignolée des médias de Montréal

MONTRÉAL, le 3 déc. 2025 /CNW/ -

Membres des médias,

Afin de faciliter votre travail lors de la collecte de rue de La guignolée des médias du jeudi 4 décembre, nous avons préparé pour vous un répertoire complet des contacts liés à l'événement.

Ce document regroupe les personnes-ressources disponibles dans chaque secteur ainsi que leurs coordonnées pour vous permettre d'obtenir rapidement l'information nécessaire à votre couverture journalistique.

Nous espérons que cet outil contribuera à simplifier vos démarches et à soutenir votre travail sur le terrain.

RÉPERTOIRE CONTACTS MÉDIAS POUR MONTRÉAL

Relations de presse

Informations générales : guignolee.ca (section salle de presse)

Tous les communiqués sont aussi disponibles sur Cision

Agence de communication 180Deux pour La guignolée des médias

Denise Deveau 514 953-9889 [email protected]

Isabelle Fafard 514 865-8157 [email protected]

Pour planifier une entrevue avec les porte-paroles désignés par les médias

Véronique Fecteau 514 893-0773 [email protected]

Organismes bénéficiaires

Société de Saint-Vincent de Paul

Solenne Gariépy, coordonnatrice aux communications et événement

438 346-2943

[email protected]

Jeunesse au soleil

Ann St-Arnaud, directrice Communications 514 984-7592

[email protected]

Moisson Montréal

Éliane Larouche, conseillère principale, communications et affaires publiques 514 701-4206,

[email protected]

Collaborateurs

Léger

Éric Chalifoux, directeur conseil sénior

514 982-2464 ou 514 885-4438

[email protected]

Geneviève Mercille, professeure agrégée

Département de nutrition - Faculté de médecine, Université de Montréal, chercheure

Centre de recherche en santé publique

514 267-2912

[email protected]

Jessica Dufresne, Ph.D

Chargée de projet droit à l'alimentation

514 529-3448, poste 207 ou 514 880-2989

[email protected]

Philippe Goulet Coulombe, PhD, Professeur

Département des sciences économiques, ESG UQÀM

438 864-9543

[email protected]

Merci à Cision pour la diffusion des communications de La guignolée des médias.

SOURCE LA GRANDE GUIGNOLEE DES MEDIAS