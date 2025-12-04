Bilan partiel de La guignolée des médias 2025 : La collecte bondit à plus de 1,5 million $ au Québec Une hausse marquante de 200 000 $

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - L'appel provenant des organismes a été entendu. À 16 h 30, la 25e édition de La guignolée des médias affichait un total provisoire de plus de 1,5 million $, une hausse significative de plus 200 000 $ comparativement aux résultats de l'an dernier. Dans 15 grandes régions du Québec, près de 400 points de collecte ont permis à la population de soutenir les milliers de personnes aux prises avec l'insécurité alimentaire.

Ce bilan inclut les dons récoltés à la collecte de rue et sur guignolee.ca depuis le 21 novembre dernier.

Voici les montants récoltés jusqu'à présent dans les régions participantes :

Abitibi-Témiscamingue 184 988,60 $ Chaudière-Appalaches / Granit 26 787,00 $ Côte-Nord 150 488,00 $ Estrie / Centre-du-Québec 107 188,75 $ Lanaudière 12 931,00 $ Laurentides 34 975,00 $ Laval 66 432,70 $ $ Mauricie Nicolet-Bécancour 42 097,00 $ Montérégie 9 366,00 $ Montérégie / Rive-Sud de Montréal 146 630,00 $ Montérégie-Ouest 35 810,00 $ Montréal 232 668,44 $ Outaouais 72 596,16 $ Rimouski 64 478,00 $ Saguenay-Lac-Saint-Jean 179 652,81 $ Vallée du Richelieu 330,00 $ Ville de Québec 175 375,00 $

La mobilisation continue jusqu'au 31 décembre

La guignolée des médias se poursuit partout au Québec :

Avec un don (en denrées ou en argent) dans un des 217 supermarchés Maxi et Provigo, partenaires de La guignolée des médias depuis 2010;

En versant un don à guignolee.ca;

En textant NOEL au 20222 pour un don de 10 $;

Par un don en argent chez les 63 concessionnaires Nissan du Québec.

Lundi 15 décembre

Mercredi 31 décembre

Une édition anniversaire

Depuis 2001, La guignolée des médias est la seule cause sociétale organisée et soutenue par une centaine de médias du Québec. À ce jour, elle a récolté 69,1 millions $ et plusieurs milliers de kilos de nourriture distribués à plus de 100 organismes bénéficiaires. Les médias s'unissent autour de cette opération annuelle pour permettre aux gens dans le besoin de célébrer la période des fêtes dans la dignité. Les dons récoltés servent aussi dans les mois qui suivent, lorsque les besoins demeurent aussi importants.

Pour tout savoir sur la plus grande collecte alimentaire au Québec (nouvelles, images, organismes bénéficiaires, porte-paroles, publicités, médias participants, recrutement de bénévoles…), visitez guignolee.ca.

