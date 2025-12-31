La guignolée des médias établit une marque historique : 5,6 millions $ pour sa 25e édition !

MONTRÉAL, le 31 déc. 2025 /CNW/ - Pour la quatrième année de suite, La guignolée des médias a établi un record, sa 25e édition ayant récolté 5,6 millions $. Des sommets de 5,1 $, 4,8 $ et 4,6 millions $ avaient été atteints en 2024, 2023 et 2022. Ce résultat confirme une fois de plus l'extraordinaire élan de solidarité des Québécoises et des Québécois, malgré un contexte économique incertain.

Certaines régions se sont particulièrement démarquées cette année. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean affiche une hausse remarquable de 42% tandis que, l'Abitibi-Témiscamingue (+30%) et les Laurentides (+15%), entre autres, poursuivent leur progression. Pour consulter les résultats de 2024, cliquez ici.

Un impact durable, année après année

Depuis sa création en 2001, La guignolée des médias a permis de remettre plus de 67,6 millions $ à une centaine d'organismes et de comptoirs d'aide alimentaire partout au Québec, en plus de plusieurs milliers de kilos de denrées distribuées.

Au nom des organismes bénéficiaires et des milliers de personnes aidées, merci du fond du cœur à chaque donateur, bénévole, porte-parole et partenaire. Sans cet engagement collectif, ce succès renouvelé serait tout simplement impossible.

Voici à ce jour les montants amassés dans les diverses régions :

Abitibi-Témiscamingue 732 544,55 $ Chaudière-Appalaches / Granit 90 997,53 $ Côte-Nord 346 002,40 $ Estrie / Centre-du-Québec 346 951,99 $ Lanaudière 207 177,41 $ Laurentides 612 820,00 $ Laval 150 313,01 $ Mauricie Nicolet-Bécancour 228 962,00 $ Montérégie 23 143,00 $ Montérégie / Rive-Sud de Montréal 400 630,50 $ Montérégie-Ouest 210 981,00 $ Montréal 380 663,69 $ Outaouais 99 036,00 $ Rimouski 110 710,00 $ Saguenay-Lac-St-Jean 458 155,81 $ Vallée du Richelieu 55 943,76 $ Ville de Québec 643 554,52 $ Nord du Québec 14 200,00 $

À ces sommes s'ajoutent plus de 552 000 $ récoltés chez nos partenaires et 17 000 $ de dons par texto.

Il est encore temps de donner - jusqu'à minuit ce soir

Les dons sont acceptés jusqu'à minuit, le mercredi 31 décembre :

Dans l'un des 217 supermarchés Maxi et Provigo;

Chez les 63 concessionnaires Nissan du Québec;

En ligne, à guignolee.ca;

En textant NOEL au 20222 pour un don de 10 $.

La guignolée des médias 2025 : Une édition anniversaire

Depuis 2001, La guignolée des médias est la seule cause sociétale organisée et soutenue par une centaine de médias du Québec. En incluant ce nouveau record, elle a récolté plus de 73 millions $ et plusieurs milliers de kilos de nourriture distribués à plus de 100 organismes bénéficiaires. Les médias s'unissent autour de cette opération annuelle pour permettre aux gens dans le besoin de célébrer la période des fêtes dans la dignité. Les dons récoltés servent aussi dans les mois qui suivent, lorsque les besoins demeurent aussi importants.

Pour tout savoir sur la plus grande collecte alimentaire au Québec (nouvelles, images, organismes bénéficiaires, porte-paroles, publicités, médias participants, recrutement de bénévoles…), visitez guignolee.ca.

Merci à Cision pour la diffusion des communications de La guignolée des médias.

SOURCE LA GRANDE GUIGNOLEE DES MEDIAS

Responsable des communications et de l'organisation : Isabelle Fafard, 514 865-8157, [email protected]; Denise Deveau, 514 953-9889, [email protected]