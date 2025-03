OTTAWA, ON, le 11 mars 2025 /CNW/ - Selon les données du prochain Baromètre des affairesMD de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), 62 % des PME sont impactées par la guerre commerciale avec les États-Unis, alors qu'environ un quart des entrepreneurs affirment que leur entreprise n'est pas touchée pour l'instant.

La plupart des PME touchées sont dans les secteurs de la fabrication, du commerce de gros et des transports. De plus, 12 % des propriétaires de PME ne sont pas certains des impacts de la guerre commerciale pour leur entreprise.

« Cette situation est très préoccupante pour les propriétaires de PME. La forte instabilité et les menaces tarifaires constantes sont épuisantes et nuisent gravement à l'économie, à l'investissement et à la planification des affaires à long terme », indique Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

Les PME ont besoin de stabilité. La FCEI demande au gouvernement fédéral de rappeler immédiatement le Parlement afin de déposer un projet de loi pour éliminer la taxe carbone qui doit augmenter de 19 % le 1er avril et adopter une loi visant à rendre non imposable la remise sur le carbone destinée aux PME. Le gouvernement doit aussi adopter une loi pour confirmer l'augmentation du plafond de l'exonération cumulative des gains en capital à 1,25 M$ et mettre en place l'incitatif aux entrepreneurs canadiens.

Ottawa devrait également s'assurer que toutes les sommes perçues avec les contre-tarifs canadiens sont retournées le plus rapidement possible aux entreprises touchées.

« Le gouvernement peut annoncer certaines mesures malgré la prorogation actuelle du Parlement, comme l'élargissement du programme de Travail partagé de l'assurance-emploi annoncé vendredi dernier qui pourrait aider les PME à éviter les mises à pied durant cette période incertaine. Cependant, les PME veulent voir des propositions de la part de nos élus qui vont les aider à garder leurs portes ouvertes sans s'endetter davantage. C'est pourquoi le Parlement doit être rappelé le plus rapidement possible afin de passer les lois qui aideront nos entrepreneurs à traverser cette période turbulente », soutient Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Nous invitons les propriétaires de PME touchés par les tarifs américains et canadiens à visiter le site Web de la FCEI pour partager leurs témoignages et en savoir plus sur les derniers développements dans ce dossier : fcei.ca/tarifs .

Méthodologie

Ces résultats s'appuient sur 1 064 réponses recueillies auprès d'un échantillon aléatoire stratifié de membres FCEI dans le cadre d'un sondage par Internet à accès contrôlé. Les données se fondent sur les réponses reçues entre le 5 et le 7 mars 2025. Les résultats sont exacts à +/- 3,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

